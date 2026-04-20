Küçük Balkonları Sıcacık Bir Yaşam Alanına Çevirecek Ürün Önerileri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
20.04.2026 - 23:59

Metrekaresi ne olursa olsun, balkonunuz sizin kişisel kaçış noktanız. Doğru parçalarla küçük bir alanı bile bir vahaya dönüştürmek mümkün. İşte balkonunuzun havasını bir çırpıda değiştirecek, hem şık hem de fonksiyonel o 10 ürün!

Bu içerik 20.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Doğal Işığın Bohem Hali: Mdzn Çiçek Bohem Avize

Balkonunuzda akşam saatlerini daha romantik ve sıcak kılmak istiyorsanız, hasırın gücünden yararlanın. Doğal jüt liflerinden üretilen bu avize, ışığı yumuşatarak mekana rüstik bir hava katıyor. LED ampullerle kullanıldığında hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de huzurlu bir atmosfer yaratıyor.

Fiyatı 1.399,00 TL.

Mdzn Çiçek Bohem Avize

Akşamın Yıldızı: Lighthome 50 LED Solar Aydınlatma

Balkonun akşam keyfini ikiye katlayacak o ürün! Güneş enerjisiyle çalıştığı için elektrik tesisatı derdi yok. 7 metre uzunluğundaki 50 adet kristal ışığıyla balkonunuza masalsı bir dokunuş yapın.

Lighthome 50 LED Solar Aydınlatma

Fonksiyonel Minimalizm: Bino Askılı Balkon Masası

Balkonu çok dar olanlar buraya! Korkuluğa asılabilen, yüksekliği ayarlanabilir bu masa, küçük bir alanı saniyeler içinde çalışma veya kahvaltı masasına çeviriyor. Yer kaplamayan tasarımıyla hayat kurtarıcı.

Bino Askılı Balkon Masası

Mahremiyet ve Estetik: Bişkin Doğal Kamış Hasır Çit

Balkonunuzda hem doğal bir gölgelik hem de dekoratif bir perde mi istiyorsunuz? 90 cm yüksekliğindeki bu doğal kamış çit, balkonunuzu meraklı gözlerden korurken size sıcak bir atmosfer sunuyor.

Bişkin Doğal Kamış Hasır Çit

Dekoratif Işık Doku: Dekohop Solar Sensörlü Aplikler

Güneş enerjisiyle kendi kendine dolan, akşam hava karardığında ise sensörleriyle otomatik yanan bu 4'lü aplik seti, duvarlarınıza şıklık katıyor. Kurulumu zahmetsiz, etkisi çok büyük!

İndirimle 786,98 TL.

Dekohop Dekohop Güneş Enerjili Bahçe Aydınlatması

Bohem Vahanızın Vazgeçilmezi: Evvon Makrome Hamak Salıncak

Balkonda sallanmanın verdiği o çocuksu mutluluğu kim reddedebilir? El işçiliği ile üretilen bu makrome hamak, sadece bir koltuk değil, günün tüm yorgunluğunu atacağınız bir keyif alanı. Estetik duruşuyla balkonunuza bohem bir imza atıyor.

1.635,28 TL yerine 1.499,00 TL.

Evvon Makrome Hamak Salıncak

El Emeği Göz Nuru: Tu Tienda Armut Fındık Salıncak

Balkonunda daha kompakt ama bir o kadar da rahat bir salıncak arayanlar için ideal. El örgüsü dokusu, vücudu saran tasarımıyla oturur oturmaz sizi içine alıyor. Küçük balkonlar için 'yer kaplamayan konfor' kavramının karşılığı tam olarak bu!

Sepete özel fiyatı 6.099,90 TL yerine 7.624,87 TL.

Tu Tienda Armut Fındık Salıncak

Doğal Dokunuşlar: Ss Eral Koop El Yapımı Hasır Saksı

Bitkilerinizin saksılarını gizlemek için en şık yöntem! Doğal el yapımı hasır dokusu, çiçeklerinizin canlı renkleriyle muazzam bir kontrast oluşturuyor. 10x10 cm boyutlarıyla küçük köşeler için tasarlanmış minik ama etkili bir dekoratif dokunuş.

Sepete özel fiyatı 154,22 TL.

Ss Eral Koop El Yapımı Hasır Saksı

Yer Tasarrufu Şampiyonu: Evvon Ahşap Katlanır Bistro Set

Balkonu sadece akşam kahvelerinde değil, güneşlenirken de kullanmak isteyenler için mükemmel çözüm. Katlanabilir özelliği sayesinde işiniz bitince saniyeler içinde kaldırabiliyorsunuz. Üstelik minderli olması, konforu da beraberinde getiriyor.

3.299,00 TL.

Evvon Ahşap Katlanır Bistro Set

Doğalın En Saf Hali: Koza Halı Natura Jüt Halı

Balkonun zeminini kaplamak, mekanı 'iç mekanın bir parçası' gibi hissettirir. El dokuması bu jüt halı, hem dayanıklı hem de bohem tarzın en belirgin parçası. Yalınayak basıldığında verdiği doğal his, yaz akşamları için paha biçilemez.

Koza Halı Natura Jüt Halı

Yeşil Bir Perde: Nettenevime Yapay Çiçek Akordiyon Çit

Komşularla göz göze gelmek istemeyenler veya balkonuna derinlik katmak isteyenler için hayat kurtarıcı! Akordiyon mekanizması sayesinde istediğiniz genişlikte ayarlayabildiğiniz bu sarmaşık duvar dekoru, balkonunuzu anında yemyeşil bir bahçeye çeviriyor.

Nettenevime Yapay Çiçek Akordiyon Çit

