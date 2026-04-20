Bugün İndirimde Neler Var? 20 Nisan 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
20.04.2026 - 12:26

Yeni haftaya bomba gibi bir giriş yapmaya hazır mısınız? Bugün listemizde fiyatı neredeyse dibe vuran SVR güneş stickinden, klasikleşen Burberry parfüm fırsatına; Altınyıldız'ın tişört şenliğinden Kahve Dünyası'nın 1 TL'lik lezzetine kadar yok yok. Bazı fırsatlar sadece bugün için geçerli, stoklar tükenmeden elini çabuk tutan kazanır!

Bu içerik 20.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

"Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Puma ile sokak stilini yakala: Phase Bel Çantası!

Günlük koşuşturmacada en büyük yardımcın! Puma'nın siyah Phase bel çantası, %12 tasarruf fırsatıyla listemizde. Hem spor hem de günlük kombinlerin tamamlayıcısı bu parça, hızla tükenen fırsatlar arasında.

550,90 TL

Puma Phase Waist Bag Unisex Bel Çantası

Mutfaklarda Karaca Şıklığı: Pare Kek Kalıbı!

Kek saatlerinizi metalik pudra şıklığıyla taçlandırın! Karaca Pare döküm kek kalıbı, özel tasarımı ve dayanıklı yapısıyla şimdi %10 indirimde. Mutfağınızda profesyonel sonuçlar için bu kalıbı kaçırmayın.

Karaca Pare Metalik Pudra Döküm Kek Kalıbı

Philips OneBlade Pro: Sakal şekillendirmede zirve!

Yüz ve vücut için hepsi bir arada çözüm! 12 farklı uzunluk ayarı, ıslak/kuru kullanım özelliği ve cilt korumasıyla OneBlade Pro, 2.819 TL yerine %17 indirimle 2.342 TL. Bakım rutininizi profesyonelleştirmenin tam zamanı.

Philips OneBlade Pro Hibrit Tıraş Makinesi QP6542/10

Kahve Dünyası’nda 2.si sadece 1 TL!

Çikolata krizlerinin en lezzetli çözümü geri döndü! Antep fıstıklı Lavi poşetlerinde 2. ürün sadece 1 TL. Stokları doldurmak ve gününüze lezzet katmak için bu fırsatı sakın kaçırmayın.

Kahve Dünyası Lavi Sütlü Antep Fıstıklı Çikolata 300 g

Burberry Classic’te %30 dev indirim!

Erkek parfüm dünyasının efsanesi şimdi çok daha avantajlı! Şık, sofistike ve odunsu notalarıyla vazgeçilmez olan 100 ml Burberry Classic, 4.599 TL yerine sepete özel 3.219,30 TL. Kendiniz veya sevdikleriniz için unutulmaz bir hediye.

Burberry Classic 100 ml Erkek Parfüm

AC&Co’da Tişört Şenliği: 5 AL 4 ÖDE!

Gardırobunu yenilemek isteyenler buraya! 2 ve üzeri alımlarda %15 indirime ek olarak, tişörtlerde 5 Al 4 Öde kampanyası başladı. Basic tişörtlerden takım elbiselere kadar stilinizi baştan yaratmak için harika bir fırsat.

AC&Co / Altınyıldız Classics Basic Tişört Koleksiyonu

Grimelange ile organik pamuk konforu!

Cildinize nefes aldıran %100 organik pamuk şıklığı! Grimelange’ın yeni sezon tişörtlerinde geçerli 400 TL kupon ve %25 sepet indirimiyle, günlük kombinlerinize kaliteli bir dokunuş yapın.

Grimelange Kadın Yuvarlak Yaka Örme Tişört

Ray-Ban’de %40 şıklık fırsatı!

Bahar güneşine Ray-Ban karizmasıyla eşlik edin! İkonik tasarımıyla her zaman moda olan bu model, 7.864 TL yerine 4.718 TL. Yaz gelmeden güneş gözlüğünüzü yenilemek için bugünü değerlendirin.

Ray-Ban 2232 954/62 Güneş Gözlüğü

Afra Elite Serisi Bornoz ile spa konforu!

Duş sonrası yumuşaklığı ve şıklığı bir arada yaşayın. Afra Elite serisi krem rengi pike bornoz, %25 indirimle 1.700 TL yerine 1.275 TL. Banyonuzun havasını değiştirecek bu kaliteyi kaçırmayın.

Afra Elite Serisi Kadın Pike Bornoz Krem

Günün şoku: SVR Güneş Stick tam %75 indirimde!

Yaz hazırlığında güneş koruması artık çok daha erişilebilir! SVR Sun Secure Easy Stick, tam %75 indirimle 890 TL yerine sadece 225 TL. Çantaya at-çık formu ve görünmez yapısıyla güneşin tadını çıkarırken cildinizi korumaya devam edin.

Svr Sun Secure Easy Stick Görünmez Spf50+

Mjcare ile gözeneklere profesyonel temizlik!

Cildinizin temizliğine odaklanın! Mjcare siyah nokta ve gözenek bakım burun bandı, tam %50 indirimle 389 TL yerine 194,95 TL. Haftalık bakım rutininizin en etkili ve uygun fiyatlı parçası.

Mjcare Siyah Nokta ve Gözenek Bakımı Burun Bandı 10'lu

