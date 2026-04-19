Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
19.04.2026 - 12:01

Nisan ayının ortasında sepetlerde neler var? Bu hafta teknoloji tutkunlarından kişisel bakımına düşkün olanlara, patili dostlarımızı düşünenlerden koleksiyonerlere kadar herkesin favorisi haline gelen o ürünleri derledik. Bazı ürünler stokları zorluyor, elini çabuk tutan kazanır!

Bu içerik 19.04.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Opalescence ile Bembeyaz Gülüşler!

Profesyonel diş beyazlatma etkisini evinize getiren Opalescence Cool Mint, diş minesine zarar vermeden sağladığı beyazlıkla herkesin favorisi oldu. Özgüvenli gülüşlerin sırrı bu macunda!

Opalescence Beyazlatıcı Cool Mint Diş Macunu 133 gr

GimCat Malt Soft Extra ile Kedinizin Sağlığına Destek!

Kedilerimizin sağlıklı sindirim sistemi için olmazsa olmaz! Vitamin kombinasyonlu bu özel malt, her yaştan kedinin favorisi. Haftanın en çok satın alınan evcil hayvan bakım ürünü olarak listemizde.

GimCat Malt Soft Extra Vitamin Kombinasyonu 100 gr

LEGO Speed Champions: Ferrari SF-24 F1 Yarış Arabası!

Sadece çocuklar değil, yetişkin koleksiyonerler de bu seti kaçırmıyor! Detaylı tasarımı ve sürücü minifigürüyle Ferrari dünyasını evinize taşıyan bu set, haftanın en çok konuşulan hobi ürünü.

LEGO Speed Champions Ferrari SF-24 F1 Yarış Arabası 77242

Dyson V15 Detect™ Absolute: Premium'a Özel 9.000 TL Kazanç!

Haftanın teknoloji yıldızı tartışmasız Dyson! Evdeki görünmez tozları bile lazer teknolojisiyle ortaya çıkaran bu temizlik devi, Prime avantajıyla 38.999 TL yerine sadece 29.999 TL. Profesyonel temizliği evine taşımak isteyenler için yılın en büyük fırsatı.

Dyson V15 Detect™ Absolute Kablosuz Süpürge

Siveno’dan %100 Doğal Bebek Temizliği!

Bebeklerin hassas cildi için tercih edilen en saf temizlik! Kendinden yumuşatıcılı bitkisel formülüyle Siveno, 1000 ml’lik 2'li avantajlı setiyle ebeveynlerin güvenli limanı.

Siveno %100 Doğal Bebek Çamaşır Sabunu 2'li Set

Bepanthol ile Cildinize Hak Ettiği Bakım!

Yüz, el ve vücut bakımı için tüm ailenin kurtarıcısı! Yoğun onarıcı etkisiyle bilinen Bepanthol, en çok satan bakım kremleri arasındaki yerini her hafta olduğu gibi yine koruyor.

Bepanthol Cilt Bakım Kremi 100 gr

Kremi Dudak Bakımında Bahar İndirimi!

Peptit, seramid ve E vitamini desteğiyle dudakları neme doyuran Kremi Lip Balm, hem Peach hem de Pembe Nude tonlarıyla haftanın makyaj çantası yıldızı. Işıltılı ve sağlıklı dudaklar için herkes onu seçiyor.

Kremi Dudak Bakım Parlatıcı Lip Balm Serisi

Protein Ocean Lansman Lezzeti: Salted Caramel Bar!

Lansmana özel %15 indirimle karşımızda! Hem tatlı krizlerini yönetmek hem de antrenman öncesi enerji depolamak isteyenlerin yeni favorisi Salted Caramel aromalı protein barlar, 4’lü avantajlı paketiyle sepetlerin vazgeçilmezi oldu.

PROTEİN OCEAN Protein Bar Salted Caramel (4 Adet)

Ray-Ban Ferrari Lifestyle’da %50 İndirim Şoku!

Tarzında hız ve lüks arayanların tercihi belli! Ray-Ban’in Ferrari serisinden bu ikonik gözlüğü, tam yarı fiyatına, 8.890 TL yerine 4.445 TL. Bahar güneşine en stil sahibi giriş için bu fırsatı sakın kaçırmayın.

Ray-Ban 4414M Ferrari Lifestyle - icons 58 Güneş Gözlüğü

New Balance 410: Klasik Şıklık ve Maksimum Konfor

Şehrin temposuna ayak uydurmak hiç bu kadar konforlu olmamıştı! New Balance'ın en sevilen modeli 410, hem spor hem de günlük şıklığın vazgeçilmezi. Gardırobunuzun joker parçası olmaya aday bu ayakkabı, haftanın en çok satanlarında zirvede.

New Balance 410 Kadın Koşu Ayakkabı W4107ZS

Diş Hekimlerinin Favorisi: Curaprox CS 5460!

Ultra yumuşak ve etkili temizlik! 5460 adet ince fırça kılıyla diş eti sağlığını koruyan Curaprox, diş fırçalama rutininizi bir üst seviyeye taşıyor. Kaliteyi arayan herkesin sepetinde mutlaka bir tane var.

Curaprox CS 5460 Ultra Soft Diş Fırçası

