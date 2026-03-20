BİM'e Çeyiz Seti Geliyor! 27 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
20.03.2026 - 15:38

27 Mart 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Kaan 7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 19.490 TL

  • Senna 58' Frameless Ultra HD 4K Google Tv 15.500 TL

  • Senna 32' Hd Ready Android 10 Led Tv 6.500 TL

  • Para Sayma Makinesi 3.750 TL

  • Xiaomi Redmi 15c Cep Telefonu 13.290 TL

  • Xiaomi C201 Smart Kamera 1.290 TL

  • Kumtel Ultrasonik ve Işıklı Hava Nemlendirici 1.750 TL

  • Rexon Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 699 TL

  • Onvo Katlanabilir Saç Kurutma Makinesi 799 TL

  • Renkli Çelik Termos 1 Litre 1.150 TL

  • Çelik Termso 2 Litre 829 TL

  • Heifer Airshape V2 Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.990 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.750 TL

  • Emsan Çaydanlık 1.190 TL

  • Güral Porselen 48 Parça Kare Fileli Dekorlu Yemek Takımı 6.490 TL

  • Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü 139 TL

  • Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 279 TL

  • Paşabahçe Timeless 12 Parça Çay Takımı 579 TL

  • Paşabahçe Kristalin Ayaklı Servis Tabağı 30 cm 299 TL

  • Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 249 TL

  • Pirge Deluxe Şef Bıçağı 18 cm 379 TL

  • Pirge Deluxe Mutfak Bıçağı 16 cm 319 TL

  • Pirge Deluxe Meyve Bıçağı 6'lı 319 TL

  • Hisar Optima Tava 26 cm 575 TL

  • Hisar Optima Sahan 20 cm 479 TL

  • Hisar Optima Karnıyarık Tencere 26 cm 900 TL

  • Emsan Çelik Sahan 20 cm 799 TL

  • Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 24 cm 950 TL

  • Emsan Çelik Derin Tencere 22 cm 950 TL

Fakir Çeyiz Seti 7.990 TL

  • Fakir Stand Mikser / Hamur Yoğurma Makinesi 4.750 TL

  • Kumtel Şarjlı Vakumlu Cam Temizleyici 999 TL

  • Fakir Türk Kahve Makinesi 1.490 TL

  • Kumtel Dijital Yeni Nesil Semaver 3.249 TL

  • Kumtel Mini Fırın 1.990 TL

  • Arzum Teablend Çay Makinesi 1.790 TL

  • Heifer Chef's El Mikseri 990 TL

  • Heifer Chef's Ölçü Kaplı Çubuk Blender 990 TL

  • Heifer Mega Blender 2.190 TL

  • Heifer Chef's Elektronik Kontrollü Çay Makinesi 2.490 TL

  • Heifer FlexPro Şarjlı Süpürge 6.749 TL

  • Şarjlı Tuz ve Baharat Öğütücü Set 890 TL

Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 33 cm 199 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Tatlı Kasesi 6'lı 249 TL

  • Oval Tepsi 349 TL

  • Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 109 TL

  • Paşabahçe Aurora Çukur Tabak 89 TL

  • Bambu Kapaklı Porselen Çerezlik 3'lü 229 TL

  • Cam Kupa 6'lı 209 TL

  • Cam Lokumluk 3'lü 125 TL

  • Cam Şekerlik 89 TL

  • Akasya Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 600 ml 185 TL

  • Akasya Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1600 ml 289 TL

  • Benante Akasya Kase 25 cm 475 TL

  • Benante Akasya Kesme / Sunum Tahtası 319 TL

  • Benante Desenli Rimli Kahve Fincan Seti 2'li 249 TL

  • Benante Desenli Rimli Kupa Çeşitleri 175 TL

  • Kapaklı Desenli Pipetli Bardak 25 TL

  • Matara 530 ml 119 TL

  • Kare Renkli Saklama Kabı 7'li 169 TL

  • Plastik ürün Çeşitleri 45 TL

  • Standlı Askılı Sıvı Sabunluk 149 TL

Kappa Küçük Boy ABS Valiz 699 TL

  • Kappa Orta Boy ABS Valiz 799 TL

  • Kappa Büyük Boy ABS Valiz 899 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 699 TL

  • Erkek Pijama Takımı 599 TL

  • Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 249 TL

  • Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 359 TL

  • Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 479 TL

  • Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 359 TL

  • El Havlusu 99 TL

  • Yüz Havlusu 159 TL

  • Ayak Havlusu 179 TL

  • Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 849 TL

  • Çift Kişilik Yatak Örtüsü Seti 849 TL

  • Aloevera Yorgan 699 TL

  • Aloevera Yastık 199 TL

  • Lüx Kapitoneli Yastık 249 TL

  • Lüx Post Halı 60x90 cm 399 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 579 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 549 TL

  • Bambu Banyo Paspası 40x60 cm 399 TL

  • Keseli Tesbih - Seccade Set 179 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 159 TL

Oyuncak Mutfak Seti 999 TL

  • Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 379 TL

Kübra Bürümlü
