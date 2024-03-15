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BİM'e Çekme Karavan Geliyor! 19 - 22 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Çekme Karavan Geliyor! 19 - 22 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
15.03.2024 - 10:39

22 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

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Çekme Karavan 239.000 TL

Çekme Karavan 239.000 TL

7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 13.499 TL

7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 13.499 TL
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Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL

Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL

  • Senna 55' Frameless Ultra HD Google Tv 12.999 TL

  • Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL

  • Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL

  • Metal Mutfak Rafı 999 TL

  • 4 Raflı Çok Amaçlı Beyaz Dolap 1.399 TL

  • Isıya Dayanıklı Led Işıklı Duş Başlığı 299 TL

  • Katlanır Alüminyum Kamp Masası 799 TL

  • Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

  • Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

  • Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

  • Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL

  • Kumtel Sprey Mop 1.599 TL

  • Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.499 TL

  • Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL

  • Philips Sakal Düzeltici 479 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 249 TL

  • Polosmart Bluetooth Hoparlör 209 TL

  • Telefon / Tablet Standı 79 TL

  • Çoklayıcı / Çevirici 5 in 1 Adaptör 219 TL

  • Honor Choice X5 Lite Tws Kulaklık 649 TL

  • Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL

  • Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL

  • Newton Denge Topları 149 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL

  • Fenerli Kitap Bul Bakalım 169 TL

  • Avokado Yastık 189 TL

  • Barbie Prenses Bebekler 159 TL

  • Oyuncak Temizlik Seti 79 TL

  • Pırıltılı Tırnak Süsleme Seti 249 TL

Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 119 TL

Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 119 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 79 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 79 TL

  • Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 99 TL

  • Paşabahçe Cam Kapaklı Yuvarlak Borcam Tencere 2100 cc 119 TL

  • Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servs Tabağı 179 TL

PP Küçük Boy Valiz 589 TL

PP Küçük Boy Valiz 589 TL

  • Casilli Termal Tayt 105 TL

  • Kışlık Fitilli Tek Alt 75 TL

  • PP Orta Boy Valiz 689 TL

  • PP Büyük Boy Valiz 789 TL

  • Erkek Eşofman Altı 145 TL

  • Kadın Pijama Takımı 239 TL

  • Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL

  • Kadın Leopar Desenli Gömlek 199 TL

  • Kadın Balıkçı Yaka Body 119 TL

  • Kız Çocuk Flanel Pijama Takımı 199 TL

  • Kadın Tokalı Terlik 49,50 TL

  • Kadın Desenli Terlik 49,50 TL

  • Kadın Çapraz Terlik 49,50 TL

  • Kadın Çapraz Gold Terlik 49,50 TL

  • Ören Bayan Star Yumak 3'lü 57,50 TL

  • Waffle Kurulama Bezi 29,50 TL

  • Sofra Bezi 44,50 TL

  • Havlu Set 2'li 65 TL

  • Kapı Önü Paspası 49,50 TL

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Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL

Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL

  • Benante Desenli Oval Sunumluk 289 TL

  • Benante Orta Boy Melamin Tepsi 69 TL

  • Çok Amaçlı Oyuncak / Çamaşır Sepeti 149 TL

  • Desenli Su Şişesi 1 Litre 32,50 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL

  • Glass in love Simli Çift Cidarlı Kupa 109 TL

  • Glass in love Cam Gravürlü Kase 18,50 TL

  • Glass in love Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 3'lü 79 TL

  • Glass in love Cam Espresso Fincanı 6'lı 79 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 99 TL

  • Çizgili Saklama Kabı 75 TL

  • Çizgili Pirinç Süzgeci 65 TL

  • Organizer Raf 2'li 99 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1 Litre 19,50 TL

  • Dondurucu Saklama Kabı 1.8 Litre 29,50 TL

  • Renkli Çelik Süzgeç 20 cm 69 TL

  • Desenli Saklama Kabı 1.8 Litre 39,50 TL

  • Saplı Organizer Sepet 16,50 TL

  • Manuel Su Pompası 44,50 TL

  • Limon Press 29,50 TL

  • Figürlü Pipet 4'lü 37,50 TL

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