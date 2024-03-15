BİM'e Çekme Karavan Geliyor! 19 - 22 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Çekme Karavan Geliyor! 19 - 22 Mart 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
22 Mart 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Çekme Karavan 239.000 TL
7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 13.499 TL
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Senna 65" Frameless Ultra HD Google Tv 16.999 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL
Paşabahçe 3 Katlı Cam Saklama Patisserie 119 TL
PP Küçük Boy Valiz 589 TL
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Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL
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