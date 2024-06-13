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BİM'de Satışa Sunulan Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

etiket BİM'de Satışa Sunulan Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

Gökçenur Kemaloğlu
Gökçenur Kemaloğlu - Onedio Üyesi
13.06.2024 - 11:17

14 Haziran 2024 tarihinde BİM'de satışa sunulan Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi modeli özellikleri ve yorumları ile burada! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM Aktüel katalog listeleri yayınlandı. 14 Haziran 2024 bim.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 12.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

8 - 14 Haziran tarihleri arasındaki indirimleri ve aktüel katalogları sizinle aşağıda paylaşmıştık. 👇🏻

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bim.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

bim.com.tr internete özel aldın aldın fırsatları arasında yer alan Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, en çok ilgi çeken ürünlerden biri.

Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, güçlü motoru ve ileri temizlik teknolojisi ile derinlemesine temizlik sağlayan bir ürün. Çeşitli yüzeyler için uygun aksesuarları ve yüksek emiş gücü sayesinde evinizdeki tüm kirleri etkili bir şekilde temizleyebilecek yıkama makinesi, ergonomik tasarımı ve kolay kullanımı ile öne çıkıyor. Özelliklerini sizler için değerlendirmek istedik.

Çok Amaçlı Kullanım - Ergonomik ve Taşınabilir Tasarım - Güçlü Emiş Özelliği

Çok Amaçlı Kullanım - Ergonomik ve Taşınabilir Tasarım - Güçlü Emiş Özelliği

Yüksek emiş gücü ile temizlediğiniz yüzeyleri hızlıca kurutur, böylece temizlik sonrasında hemen kullanıma hazır hale getirir. Halılar, koltuklar, perdeler ve diğer döşemeli yüzeyler için ideal olan bu makine, evinizin her köşesini temizlemenize olanak tanır. Ergonomik ve taşınabilir tasarımı sayesinde kullanımı kolaydır ve evinizin farklı alanlarında rahatça taşıyabilirsiniz.

Yüksek Temizleme Gücü - Büyük Su Tankı Kapasitesi - Çift Tank Sistemi

Yüksek Temizleme Gücü - Büyük Su Tankı Kapasitesi - Çift Tank Sistemi

Kumtel HCC01, güçlü motoru sayesinde halı ve koltuklarınızı derinlemesine temizler, en zorlu kirleri ve lekeleri bile kolayca çıkarır. Büyük su tankı kapasitesi ile uzun süreli temizlik yapmanızı sağlar, sık sık su doldurma derdinden kurtarır. Çift tank sistemi sayesinde temiz ve kirli suyu ayrı tutar, hijyenik ve etkili bir temizlik sunar.

Sessiz Çalışma - Dayanıklı ve Uzun Ömürlü

Sessiz Çalışma - Dayanıklı ve Uzun Ömürlü

Sessiz çalışma özelliği ile temizlik sırasında rahatsızlık vermez, konforlu bir temizlik deneyimi sunar. Kaliteli malzemelerden üretilmiş olan Kumtel HCC01, uzun ömürlü kullanım sağlar.

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

Teknik özellikleri ise şu şekilde:

TEKNIK ÖZELLIKLER

- - Motor Gücü: 1600 Watt

- - Su Tankı Kapasitesi: 10 Litre Temiz Su, 8 Litre Kirli Su

- - Çift Tank Sistemi: Evet, temiz ve kirli su için ayrı tanklar

- - Emiş Gücü: 2200 mm/H2O

- - Ses Seviyesi: 78 dB

- - Kablo Uzunluğu: 5 metre

- - Hortum Uzunluğu: 2.5 metre

- - Ağırlık: 8 kg

- - Boyutlar: 40 x 35 x 60 cm

- - Filtre Sistemi: HEPA Filtre

- - Aksesuarlar: Halı yıkama başlığı, koltuk yıkama başlığı, perde temizleme aparatı

- - Garanti Süresi: 2 Yıl

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Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Kullanıcı yorumları aşağıda! 👇🏻

Aradığınız halı ve koltuk yıkama makinesinin Kumtel HCC01 Koltuk Ve Halı Yıkama Makinesi olduğuna ikna olduysanız, Hepsiburada güvencesi ile buradan satın alabilirsiniz.

Daha fazla halı ve koltuk yıkama makinesini burada bulabilirsiniz.

'Ürünü heyecanla beklediğim için hemen açıp denedim ve gerçekten fiyat performans ürünü. Hem pratik hem kolay kullanım ve üstünkörü tutmama rağmen temizlemesinden hayli memnun kaldım. Ayrıca hızlı ve sağlam kargolama için teşekkür ederim, fazlasıyla memnun kaldığım bir alışveriş oldu 🤗'

'Tek kelimeyle harika indirimde 3900'e aldım..'

'Makinenin su haznesini kullanmadim kendim çok ıslak bir şekilde sildim daha sonra makine ile çektim gayet güzel çekiyor ben memnun kaldım.'

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