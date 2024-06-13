BİM'de Satışa Sunulan Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi Alınır mı? Özellikleri ve Yorumları

14 Haziran 2024 tarihinde BİM'de satışa sunulan Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi modeli özellikleri ve yorumları ile burada!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM Aktüel katalog listeleri yayınlandı. 14 Haziran 2024 bim.com.tr internete özel Aldın Aldın kataloğunda satışa çıkan Kumtel Koltuk ve Halı Yıkama Makinesinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız hiç vakit kaybetmeden yukarı kaydırın. Özellikleri ve kullanıcı yorumları ile birlikte inceliyoruz.

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Bu içerik 12.06.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.