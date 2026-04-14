article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Bilinçaltı Testine Göre Takıntılı Olduğun Durum Ne?

İnci Döşer
14.04.2026 - 11:40

Bilinçaltı, görünmeyen bir yönetmen gibidir. Fark etmeden davranışlarını, kararlarını ve hatta duygularını yönlendirir. Bazı düşünceler ise orada takılı kalır ve zamanla bir takıntıya dönüşür. Bu testte vereceğin cevaplar, bilinçaltında seni en çok neyin meşgul ettiğini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak. Kendine karşı dürüst ol, çünkü bu testin asıl amacı seni sana göstermek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Boş kaldığında en çok neyi düşünürsün?

2. Bir hata yaptığında nasıl hissedersin?

3. Sosyal medyada en çok neye dikkat edersin?

4. Birisi seni eleştirdiğinde...

5. İlişkilerde seni en çok ne yorar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir şey planladığın gibi gitmezse...

7. Kendinle ilgili en çok neyi sorgularsın?

8. Seni en çok ne rahatsız eder?

9. Bir ortama girdiğinde...

10. Kendini en çok ne zaman huzursuz hissedersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen geçmişe takıntılısın!

Senin zihnin en çok geçmişe dönük çalışıyor. Yaşadığın olayları, yaptığın hataları ya da kaçırdığın fırsatları tekrar tekrar düşünme eğilimin var. Bu durum seni fark etmeden yoruyor ve ilerlemeni zorlaştırıyor. Aslında amacın ders çıkarmak ama bu durum bazen seni olduğun yerde tutuyor. Geçmişin değiştirilemez olduğunu kabul etmek, senin için büyük bir özgürlük kapısı olabilir. Kendine şunu hatırlatmalısın: O zamanki sen ile şimdiki sen aynı kişi değilsin. Sen bir şeyleri bırakmayı öğrendikçe hafifleyeceksin.

Senin gelecek kaygısı takıntın var!

Senin zihnin sürekli ileriyi hesaplıyor. Ne olacak, nasıl olacak, doğru mu yapıyorum gibi sorular zihninde dönüp duruyor. Bu seni planlı biri yapsa da aynı zamanda kaygılı birine de dönüştürüyor. Kontrol edemediğin şeyler seni huzursuz ediyor. Ama hayat her zaman planlara uymaz. Biraz akışa bırakmak, seni hem rahatlatacak hem de daha dengeli yapacaktır. Sen geleceği düşünürken bugünü kaçırıyorsun. Oysa hayat, tam da şu an yaşanıyor.

Senin onay arama takıntın var!

Sen başkalarının düşüncelerine sandığından daha fazla önem veriyorsun. Nasıl göründüğün, insanların seni nasıl algıladığı senin için oldukça belirleyici. Bu durum seni daha dikkatli ve özenli yapsa da zamanla kendi iç sesini bastırmana neden olabilir. Herkesi memnun etmek mümkün değil ve buna ihtiyacın da yok. Kendini olduğun gibi kabul ettiğinde bu yükün ne kadar hafiflediğini fark edeceksin. Sen aslında başkalarının gözünden değil, kendi gözünden değerli olmayı öğreniyorsun.

Senin kontrol takıntın var!

Senin için her şeyin belirli bir düzende ve kontrol altında olması çok önemli. Belirsizlik seni rahatsız ediyor ve bu yüzden hayatını mümkün olduğunca planlı yaşamaya çalışıyorsun. Bu özellik seni güçlü ve disiplinli biri yapıyor ama aynı zamanda seni yorabiliyor. Çünkü hayatın doğası her zaman kontrol edilebilir değildir. Biraz esneklik kazanmak, hata yapmaya izin vermek ve her şeyi mükemmel yapmak zorunda olmadığını kabul etmek sana iyi gelecektir. Sen gücü sadece kontrol etmekte değil, bazen akışa uyum sağlamakta da bulabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın