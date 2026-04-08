Kişilik Testi: Sen Nasıl Bir Ebeveyn Olursun?

İnci Döşer
08.04.2026 - 16:01

Ebeveynlik sadece çocuk büyütmek değil, aynı zamanda bir karakter inşa etme yolculuğu. Kimi ebeveyn disiplinle öne çıkar, kimi sevgiyle sarar, kimi özgür bırakır, kimi rehber olur. Peki sen bu yolculukta nasıl bir rol üstlenirdin?

1. Bir çocuk hata yaptığında ilk tepkin ne olur?

2. Disiplin konusunda nasılsın?

3. Çocuğunla iletişimin nasıl olurdu?

4. Eğitim konusunda yaklaşımın nedir?

5. Çocuğun bir şeyi başaramadığında ne yaparsın?

6. Teknoloji kullanımına nasıl yaklaşırsın?

7. Çocuğun sır saklarsa ne hissedersin?

8. Sosyal çevresi hakkında ne düşünürsün?

9. Çocuğun sana karşı gelirse?

10. Ödül ve ceza konusunda nasılsın?

Sen disiplinli bir ebeveyn olursun!

Sen kuralları olan, sınırları net çizen bir ebeveyn olurdun. Çocuğunun hayatta güçlü olması için onu belli bir sistem içinde büyütmek istersin. Senin için disiplin sevgisiz değildir, aksine çocuğunu hayata hazırlamanın bir yoludur. Zaman zaman katı görünsen de aslında içten içe onun iyiliğini düşünürsün. Çocuğun senin yanında güvende hisseder ama aynı zamanda senden çekinebilir de.

Sen dengeli bir ebeveyn olursun!

Sen tam bir denge ustasısın. Ne fazla baskıcı ne de fazla serbest… Çocuğunun birey olmasına izin verirken aynı zamanda ona rehberlik edersin. İletişimin güçlü olur, onunla konuşarak çözüm bulmayı tercih edersin. Senin ebeveynliğinde hem sevgi hem sınır vardır. Çocuğun seni hem sever hem de saygı duyar.

Sen özgür ruhlu bir ebeveyn olurdun!

Sen çocuğunu kalıplara sokmak istemeyen bir ebeveyn olurdun. Onun kendi yolunu bulmasına izin verir, hata yapmasını gelişimin bir parçası olarak görürsün. Kurallar senin için ikinci plandadır, önemli olan çocuğunun kendini iyi hissetmesidir. Bu yaklaşımın çocuğuna özgüven kazandırır ama bazen yönsüz kalmasına da sebep olabilir.

Sen rahat bir ebeveyn olurdun!

Sen ebeveynliği fazla ciddiye almayan, hayatı akışına bırakan birisin. Çocuğuna müdahale etmektense onun kendi deneyimlerini yaşamasını istersin. Kurallar ve sınırlar senin için çok önemli değildir. Bu durum çocuğuna özgürlük verir ama zaman zaman rehbersizlik hissi yaratabilir. Senin tarzın daha çok “bırak öğrenerek büyüsün” yaklaşımıdır.

Reklam
