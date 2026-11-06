Bilim, Kahveyi Neden Sevdiğimizi Çözdü!
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İlk yudumda yüzümüzü buruşturduğumuz o acı tat, zamanla vazgeçemediğimiz bir sabah ritüeline dönüşüyor. Peki dilimizin başta hiç sevmediği bir içeceğe nasıl bu kadar bağlanıyoruz? Evet, kahveden bahsediyoruz.
Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'dan (UCSF) araştırmacıların hakemli bilim dergisi Nature'da yayımlanan çalışması, bu sorunun cevabının dilde değil, bağırsaktan beyne giden yavaş bir sinyalde saklı olabileceğini gösteriyor.
Fareler kalorisiz içeceği bile sevmeye başladı
Beyin, kahvenin tadını kafeinin verdiği hisle eşleştiriyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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