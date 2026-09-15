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Bilim İnsanları İlk Kez Buldu: Yetişkin T-Rex'in Ayak İzleri Tam İnsan Boyutunda Çıktı

Bilim İnsanları İlk Kez Buldu: Yetişkin T-Rex'in Ayak İzleri Tam İnsan Boyutunda Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.09.2026 - 10:02
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North Dakota'da 66,5 milyon yıl önce yaşamış bir Tyrannosaurus rex'e ait olduğu belirlenen ayak izleri, paleontoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Denver Müzesi'nden bilim insanlarının incelediği dört izlik patika, bugüne kadar bulunan ilk yetişkin T-Rex yürüyüş izi olma özelliği taşıyor. Her bir ayak izinin yaklaşık 1 metre uzunluğunda çıkması, yani bir yetişkin insan ayağından üç-dört kat daha büyük olması araştırmacıları şaşırttı.

Kaynak: https://www.science.com/scientists-fi...
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Yaklaşık 7 Metre Uzunluğundaki Patikada 4 Ayak İzi Bulundu: Boyutları Bilim İnsanlarını Şaşırttı.

Yaklaşık 7 Metre Uzunluğundaki Patikada 4 Ayak İzi Bulundu: Boyutları Bilim İnsanlarını Şaşırttı.

Keşif, Kuzey Dakota'da amatör bir fosil meraklısı olan Kent Hups tarafından fark edildi. Northglenn Lisesi'nde fen öğretmenliği yapan Hups, arazide dikkatini çeken izleri Denver Müzesi Omurgalı Paleontolojisi Kıdemli Küratörü Tyler Lyson'a bildirdi. Yapılan incelemede izlerin, asteroit çarpmasından kısa süre önce, yaklaşık 66,5 milyon yıl önce bu bölgede yaşamış, 7 tonu aşan bir T. rex'e ait olduğu ortaya çıktı. İzler, ABD Orman Servisi'ne bağlı Dakota Prairie Grasslands arazisinde, Slope County'de, Marmarth kasabası yakınında bulundu.

Toplam dört ayak izinden oluşan yaklaşık 7 metrelik (23 fit) patika, iki sol iki sağ izden oluşuyor ve adımlar arası mesafe yaklaşık 4 metreyi (13 fit) buluyor. Bu veri, şimdiye kadar dünyada doğrulanmış sadece iki izole yetişkin T. rex ayak izinin -biri New Mexico'da, diğeri Montana'da- çok ötesinde bir bilgi sunuyor. Araştırmacılara göre dev sürüngen, izleri bırakırken saatte 3,5-4,5 mil (saniyede yaklaşık 1,5-2 metre) hızla, yani ortalama bir insan yürüyüşüne yakın bir tempoda ilerliyordu.

Çalışma, Denver Museum of Nature & Science ile İngiltere'deki Liverpool John Moores University'nin ortak imzasıyla, Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde 9 Eylül'de yayımlandı ve 10 Eylül'de kamuoyuna duyuruldu.

Kent Hups, İzleri Kayalık Bir Vadiden Çıkış Yolu Ararken Fark Etti.

Kent Hups, İzleri Kayalık Bir Vadiden Çıkış Yolu Ararken Fark Etti.

İzleri bulan aslında bir paleontolog değil, gönüllü bir fosil avcısıydı. Kent Hups, 2025 yılında Tyler Lyson'ın yürüttüğü bir kazıda gönüllü olarak çalışırken, kayalık bir vadiden daha kolay bir çıkış yolu ararken üç dev pençe izine takıldı. İlk bakışta sıradan bir kaya oyuğu gibi görünen şekiller, yakından incelendiğinde birbirini izleyen dev ayak izleri olduğu anlaşıldı.

Ekip, alanı daha sonra drone ile havadan görüntüledi; bu görüntüler patikanın düz bir çizgi halinde, hayvanın gerçek yürüyüş rotasını nasıl koruduğunu net biçimde ortaya koydu. Hups'ın kendi çektiği bu kareler, çalışmanın hem saha kaydının hem de kamuoyuna anlatımının önemli bir parçası oldu.

"Ayak İzleriyle Bir Hayvanı Peyzaj Boyunca Takip Edebiliriz": Uzmanlar Bunun Ne Kadar Nadir Olduğunu Anlattı.

"Ayak İzleriyle Bir Hayvanı Peyzaj Boyunca Takip Edebiliriz": Uzmanlar Bunun Ne Kadar Nadir Olduğunu Anlattı.

Lyson, bir trackway'in fosil kemiklerden alınamayacak bir bilgi sunduğunu vurguluyor: 'Kemikler bize bu hayvanlar hakkında muazzam miktarda şey anlatır, ama ayak izleri bir davranış anını yakalar.' Araştırmacıya göre bu tür bulgular T. rex için son derece nadir; şimdiye kadar hayvanın hareket halindeyken adım adım izlenebildiği başka bir örnek bulunmuyordu.

Çalışmanın baş yazarı, Liverpool John Moores Üniversitesi'nden Peter Falkingham oldu. Falkingham, Kuzey Dakota'daki kazı alanına hiç gitmeden, ekibin sahada topladığı 3 boyutlu tarama verilerini analiz ederek izlerin boyutunu, adım uzunluğunu ve yürüyüş hızını hesapladı.

Keşfin amatör bir öğretmen tarafından yapılmış olması da ayrı bir dikkat çekiyor. Kent Hups, bulduğu izlerin öğrencilerine anlattığı bir dersi doğruladığını söylüyor: 'Bir öğretmen olarak öğrencilerime her zaman bilimin merak, tutku ve dikkatli gözlemle başladığını söylerim.'

Ayak İzlerinden Üçü, 2026 Sonbaharında Helikopterle Denver Müzesi'ne Taşınacak.

Ayak İzlerinden Üçü, 2026 Sonbaharında Helikopterle Denver Müzesi'ne Taşınacak.

Dört ayak izinin sahada kalıcı olarak korunması mümkün değil; erozyon ve hava koşulları izleri zamanla yok edebilir. Bu yüzden ekip, patikayı kayadan çıkarıp müzeye taşıma kararı aldı. Ayak izlerinden üçü, 2026 sonbaharında bir helikopterle Dakota Prairie Grasslands'ten alınıp Denver Museum of Nature & Science'a nakledilecek; dördüncü iz ise gelecekteki araştırmalar için sahada bırakılacak.

Lyson'a göre bu trackway, T. rex'in fosil kemiklerin hiçbir zaman gösteremeyeceği bir şeyi, hayvanın canlıyken nasıl hareket ettiğini gözler önüne seriyor. Ekip, bölgede benzer izlerin başka örneklerine rastlamayı umuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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