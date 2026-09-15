Bilim İnsanları İlk Kez Buldu: Yetişkin T-Rex'in Ayak İzleri Tam İnsan Boyutunda Çıktı

Keşif, Kuzey Dakota'da amatör bir fosil meraklısı olan Kent Hups tarafından fark edildi. Northglenn Lisesi'nde fen öğretmenliği yapan Hups, arazide dikkatini çeken izleri Denver Müzesi Omurgalı Paleontolojisi Kıdemli Küratörü Tyler Lyson'a bildirdi. Yapılan incelemede izlerin, asteroit çarpmasından kısa süre önce, yaklaşık 66,5 milyon yıl önce bu bölgede yaşamış, 7 tonu aşan bir T. rex'e ait olduğu ortaya çıktı. İzler, ABD Orman Servisi'ne bağlı Dakota Prairie Grasslands arazisinde, Slope County'de, Marmarth kasabası yakınında bulundu.

Toplam dört ayak izinden oluşan yaklaşık 7 metrelik (23 fit) patika, iki sol iki sağ izden oluşuyor ve adımlar arası mesafe yaklaşık 4 metreyi (13 fit) buluyor. Bu veri, şimdiye kadar dünyada doğrulanmış sadece iki izole yetişkin T. rex ayak izinin -biri New Mexico'da, diğeri Montana'da- çok ötesinde bir bilgi sunuyor. Araştırmacılara göre dev sürüngen, izleri bırakırken saatte 3,5-4,5 mil (saniyede yaklaşık 1,5-2 metre) hızla, yani ortalama bir insan yürüyüşüne yakın bir tempoda ilerliyordu.

Çalışma, Denver Museum of Nature & Science ile İngiltere'deki Liverpool John Moores University'nin ortak imzasıyla, Journal of Vertebrate Paleontology dergisinde 9 Eylül'de yayımlandı ve 10 Eylül'de kamuoyuna duyuruldu.