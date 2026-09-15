Bilim İnsanları İlk Kez Buldu: Yetişkin T-Rex'in Ayak İzleri Tam İnsan Boyutunda Çıktı
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Kaynak: https://www.science.com/scientists-fi...
North Dakota'da 66,5 milyon yıl önce yaşamış bir Tyrannosaurus rex'e ait olduğu belirlenen ayak izleri, paleontoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Denver Müzesi'nden bilim insanlarının incelediği dört izlik patika, bugüne kadar bulunan ilk yetişkin T-Rex yürüyüş izi olma özelliği taşıyor. Her bir ayak izinin yaklaşık 1 metre uzunluğunda çıkması, yani bir yetişkin insan ayağından üç-dört kat daha büyük olması araştırmacıları şaşırttı.
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Yaklaşık 7 Metre Uzunluğundaki Patikada 4 Ayak İzi Bulundu: Boyutları Bilim İnsanlarını Şaşırttı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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