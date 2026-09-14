Asansörde Yabancı Biri Varken Neden Elimiz Telefona Gidiyor?

Asansöre bindiğinizde tanımadığınız biri de içerideyse ne olur? Büyük ihtimalle elinizdeki telefona uzanır ya da gözünüzü kat göstergesine dikersiniz. Bu davranış tesadüf değil. Sosyolog Erving Goffman'ın 1960'larda tanımladığı 'medeni ilgisizlik' (civil inattention) kavramı, birbirimizin varlığını fark ettiğimizi gösterip aynı anda göz temasından kaçınarak kimseyi rahatsız etmediğimizi ima ettiğimizi anlatır. Asansör gibi dar, kapıları kapanana kadar kaçış imkânı olmayan alanlarda bu refleks daha da güçleniyor; çünkü aramızda normalde bıraktığımız kişisel mesafe burada fiziksel olarak ortadan kalkıyor. Beyin, tanımadığı biriyle uzun süre göz teması kurmayı bir tehdit sinyali gibi işliyor ve telefon, bu gerilimden kurtulmanın en kolay, en doğal görünen yolu haline geliyor.