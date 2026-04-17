Bilgisayar Oyunları Şiddete Meyilli Yapar mı?

Laboratuvar ortamında yapılan pek çok çalışma, şiddet içeren oyunların kısa süreli agresif davranışları artırabileceğini gösteriyor. Katılımcılar oyun oynadıktan sonra daha sert tepki verme, bağırma ya da daha agresif düşünme eğiliminde olabiliyor. Bu sonuçlar farklı yaş gruplarında tekrar tekrar gözlemlenmiş durumda.

Ancak burada önemli bir detay var. Araştırmalarda 'agresyon' denildiğinde her zaman fiziksel şiddet kastedilmiyor. Bağırmak, sinirlenmek, sert konuşmak ya da zihinde agresif senaryolar kurmak da aynı kategoriye giriyor. Yani ortaya çıkan etki çoğu zaman günlük hayatta sıkça karşılaşılan tepkilerden ibaret kalıyor.

Üstelik ölçülen farkların oldukça küçük olduğu da dikkat çekiyor. Bazı deneylerde agresyon farkı neredeyse göz kırpma süresi kadar kısa bir zaman dilimiyle ölçülüyor. Katılımcıların verdiği tepkiler arasındaki fark saniyenin çok küçük bir kısmına denk geliyor .

Daha da önemlisi, bu etkinin kalıcı olmadığı görülüyor. Araştırmalar, agresyon artışının genellikle kısa süre içinde ortadan kaybolduğunu gösteriyor. Yani oyun kapandıktan sonra etkiler de hızla sönümleniyor.