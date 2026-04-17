Bilgisayar Oyunları Şiddete Meyilli Yapar mı?

Gökçe Cici
17.04.2026 - 12:13

Video oyunları uzun süredir tartışmaların merkezinde yer alıyor. Özellikle şiddet içeren oyunların davranışları etkileyip etkilemediği merak ediliyor. Ebeveynler, uzmanlar ve oyuncular arasında fikir ayrılıkları bulunuyor. Konu sadece çocukları değil yetişkinleri de kapsıyor. 

Peki gerçekten oyunlar insanı şiddete meyilli hale getiriyor mu?

Reklam

Araştırmalar kısa vadede agresyon artışı olduğunu söylüyor

Laboratuvar ortamında yapılan pek çok çalışma, şiddet içeren oyunların kısa süreli agresif davranışları artırabileceğini gösteriyor. Katılımcılar oyun oynadıktan sonra daha sert tepki verme, bağırma ya da daha agresif düşünme eğiliminde olabiliyor. Bu sonuçlar farklı yaş gruplarında tekrar tekrar gözlemlenmiş durumda.

Ancak burada önemli bir detay var. Araştırmalarda 'agresyon' denildiğinde her zaman fiziksel şiddet kastedilmiyor. Bağırmak, sinirlenmek, sert konuşmak ya da zihinde agresif senaryolar kurmak da aynı kategoriye giriyor. Yani ortaya çıkan etki çoğu zaman günlük hayatta sıkça karşılaşılan tepkilerden ibaret kalıyor.

Üstelik ölçülen farkların oldukça küçük olduğu da dikkat çekiyor. Bazı deneylerde agresyon farkı neredeyse göz kırpma süresi kadar kısa bir zaman dilimiyle ölçülüyor. Katılımcıların verdiği tepkiler arasındaki fark saniyenin çok küçük bir kısmına denk geliyor .

Daha da önemlisi, bu etkinin kalıcı olmadığı görülüyor. Araştırmalar, agresyon artışının genellikle kısa süre içinde ortadan kaybolduğunu gösteriyor. Yani oyun kapandıktan sonra etkiler de hızla sönümleniyor.

Asıl tetikleyici şiddet değil, oyunun zorluk seviyesi olabilir

bpb-us-w2.wpmucdn.com

Son yıllarda yapılan çalışmalar farklı bir noktaya işaret ediyor. Şiddet yerine oyunun zorluğu ve yarattığı stres, agresyon üzerinde daha etkili olabilir.

Bazı deneylerde şiddet içermeyen ama oldukça zor olan oyunları oynayan kişilerin daha sinirli tepkiler verdiği görülüyor. Kontrollerin karmaşık olması, sürekli kaybetme hissi ya da ilerlemenin zorlaşması oyuncuda ciddi bir frustrasyon yaratabiliyor. Bu da doğrudan davranışlara yansıyor.

Araştırmacılar, önceki çalışmaların önemli bir hatasına da dikkat çekiyor. Şiddet içeren oyunlar genellikle hızlı, rekabetçi ve zor oyunlar oluyor. Şiddet içermeyen oyunlar ise daha sakin ve basit yapıda seçiliyor. Bu durumda ortaya çıkan farkın gerçekten şiddetten mi yoksa zorluk seviyesinden mi kaynaklandığını ayırmak zorlaşıyor .

Daha dengeli kurulan deneylerde ise ilginç sonuçlar ortaya çıkıyor. Aynı oyunun şiddetli ve şiddetsiz versiyonları karşılaştırıldığında agresyon seviyesinde anlamlı bir fark görülmeyebiliyor. Buna karşılık oyunun zorlaştırılmış versiyonunu oynayan kişilerde agresyonun arttığı açık şekilde gözlemleniyor.

Bir diğer önemli faktör de rekabet. Çok oyunculu oyunlarda kaybetmek, haksızlığa uğramak ya da rakiplerin davranışları, oyuncuların sinirlenmesine yol açabiliyor. Bu da şiddetten bağımsız şekilde agresif tepkileri tetikleyebiliyor.

Uzun vadede şiddetle doğrudan ilişki kurmak zor

En çok merak edilen konu, oyunların insanı kalıcı olarak şiddete yatkın hale getirip getirmediği.

Bazı eski araştırmalar çocuklukta yoğun şekilde şiddet içeriğine maruz kalmanın ilerleyen yaşlarda agresyonla bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Ancak daha güncel ve geniş kapsamlı çalışmalar bu ilişkiyi net şekilde doğrulamıyor.

Örneğin binlerce genç üzerinde yapılan araştırmalarda, şiddet içerikli oyun oynayanlarla oynamayanlar arasında belirgin bir davranış farkı bulunmadı . Bu da konunun düşündüğümüz kadar basit olmadığını gösteriyor.

Uzmanlara göre gerçek hayattaki şiddetle bağlantı zayıf

En kritik nokta ise gerçek hayattaki şiddet olaylarıyla oyunlar arasındaki ilişki.

Uzmanlar, ciddi suçlar ile video oyunları arasında güçlü bir bağ kurmanın bilimsel olarak desteklenmediğini belirtiyor. Hatta bazı raporlarda, şiddet suçu işleyen kişilerin büyük kısmının yoğun şekilde oyun oynamadığı bile görülüyor

Bu noktada sık yapılan bir hata var. Bir kişinin oyun oynuyor olması ile şiddet davranışı göstermesi arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kuruluyor. Oysa bilimsel veriler, bu tür genellemelerin sağlıklı olmadığını ortaya koyuyor.

Davranışları etkileyen faktörler çok daha geniş bir çerçevede değerlendiriliyor. Aile ortamı, sosyal çevre, psikolojik durum, stres seviyesi gibi birçok değişken devreye giriyor. Oyunlar ise bu denklemde tek başına belirleyici bir unsur olarak görülmüyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
