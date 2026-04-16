article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İletişim ve Davranış Farklılıklarıyla Öne Çıkan Asperger Sendromu Nedir?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 12:32

Asperger sendromu uzun yıllar ayrı bir tanı olarak kullanıldı. Günümüzde ise otizm spektrum bozukluğu içinde değerlendiriliyor. Bu durum sosyal iletişim ve davranış alanlarında bazı farklılıklarla kendini gösteriyor. Her bireyde aynı şekilde ortaya çıkmıyor. Ancak bazı ortak özellikler dikkat çekiyor.

Konunun hem bilimsel hem de günlük yaşamla ilgili önemli detayları var. Bakalım... 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromu, geçmişte otizmden ayrı bir tanı olarak kabul ediliyordu. Sosyal etkileşimde zorlanma, sınırlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlar gibi özelliklerle tanımlanıyordu. Dil gelişiminde belirgin bir gecikme olmaması, bu tanının diğer otizm türlerinden ayrılmasında etkiliydi.

2013 yılında yapılan sınıflandırma değişikliğiyle birlikte Asperger sendromu ayrı bir tanı olmaktan çıkarıldı. Günümüzde bu özellikler, otizm spektrum bozukluğu kapsamında değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, farklı düzeylerde destek ihtiyacı olan bireylerin daha kapsamlı şekilde ele alınmasını sağlıyor.

Asperger belirtileri nelerdir?

Asperger özellikleri genellikle sosyal iletişim, davranış ve ilgi alanlarında ortaya çıkar. Belirtiler her bireyde aynı yoğunlukta görülmez ancak genel olarak şu başlıklarda toplanır:

  • Göz teması kurmakta zorlanma

  • Yüz ifadelerini ve beden dilini anlamakta güçlük

  • Sosyal ortamlarda uyum sağlamakta zorlanma

  • Arkadaşlık ilişkileri kurma ve sürdürmede güçlük

  • Karşılıklı sohbet başlatma ve sürdürmede zorlanma

  • Konuşmalarda tek bir konuya odaklanma

  • Aynı kelime veya ifadeleri tekrar etme

  • Hayal gücüne dayalı oyunlara daha az ilgi gösterme

  • Belirli konulara yoğun ve sınırlı ilgi duyma

  • Günlük rutinlere sıkı bağlılık

  • Değişikliklere karşı zorlanma

  • Tekrarlayan hareketler (el çırpma, sallanma gibi)

  • Nesnelerin belirli parçalarına odaklanma

Asperger sendromunun nedeni nedir?

Asperger sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir. Uzmanlar, genetik ve çevresel faktörlerin birlikte etkili olduğunu belirtmektedir. Özellikle genetik yatkınlık önemli bir rol oynar. Aile içinde benzer özelliklerin görülmesi bu durumu destekleyen bulgular arasında yer alır.

Aynı zamanda bu durum nörogelişimsel bir farklılık olarak değerlendirilir. Beyin yapısı ve işleyişindeki bazı farklılıklar, bireyin sosyal iletişim kurma biçimini ve davranışlarını etkileyebilir. Bazı durumlarda ailede geçmiş öykü olmadan da ortaya çıkabilir. Bu nedenle tek bir nedene bağlanması mümkün değildir.

Asperger sendromu için test var mı? Asperger sendromu nasıl anlaşılır?

Asperger sendromu günümüzde ayrı bir tanı olarak kullanılmadığı için bu duruma özel bir test bulunmamaktadır. Ancak otizm spektrum bozukluğu kapsamında değerlendirme yapılırken çeşitli gözlem ve tarama yöntemleri kullanılır. Özellikle çocukluk döneminde yapılan rutin kontroller sırasında gelişimsel farklılıklar fark edilebilir.

İnternette yer alan bazı testler eski değerlendirme kriterlerine dayanabilir ve güvenilir sonuç vermeyebilir. Bu nedenle en doğru değerlendirme, alanında uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yapılır.

Asperger hangi yaşta fark edilir?

Asperger özellikleri genellikle erken çocukluk döneminde ortaya çıkar. Uzmanlar, otizm spektrumuna ait belirtilerin 18 ay civarında fark edilebileceğini belirtir. Bazı çocuklarda 2 yaş civarında daha belirgin hale gelir ve bu dönemde değerlendirme süreci başlatılabilir.

Ancak her bireyde belirtiler aynı yoğunlukta olmadığı için tanı süreci gecikebilir. Bazı kişiler bu durumu ergenlikte ya da yetişkinlikte fark eder. Özellikle sosyal ilişkilerde yaşanan zorluklar ve iletişim problemleri, ilerleyen yaşlarda daha belirgin hale gelebilir ve değerlendirme ihtiyacını ortaya çıkarabilir.

Asperger sendromu için tedavi var mı?

Asperger sendromu bir hastalık olarak değil, nörogelişimsel bir farklılık olarak değerlendirildiği için klasik anlamda bir tedavi yaklaşımı bulunmaz. Ancak bireyin günlük yaşamını kolaylaştırmak ve sosyal becerilerini geliştirmek için çeşitli destek yöntemleri uygulanır.

Eğitim programları, sosyal beceri çalışmaları, konuşma ve iletişim üzerine yapılan terapiler sürecin önemli parçalarıdır. Gerekli durumlarda psikolojik destek de sağlanabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın