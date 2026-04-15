Psikologlara Göre İnsanlar Neden Kötü Şeylerin Başkalarına Olacağını Düşünür?

Her ne kadar iyimserlik motivasyon sağlasa da bazı durumlarda riskli sonuçlar doğurabiliyor. İnsanlar hastalık, kaza ya da maddi kayıp ihtimalini küçümsediğinde önlem alma konusunda daha pasif davranabiliyor. Bu durum uzun vadede ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Uzmanlara göre özellikle finansal planlama, sağlık ve güvenlik gibi konularda gerçekçi düşünmek büyük önem taşıyor. İyimserlik yanlılığı kısa vadede rahatlatıcı olsa da uzun vadede hazırlıksız yakalanma riskini artırabiliyor. Bu yüzden dengeyi korumak kritik rol oynuyor.