Haberler
Yaşam
Psikologlara Göre İnsanlar Neden Kötü Şeylerin Başkalarına Olacağını Düşünür?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
Çoğu kişi kötü bir olayın kendi başına gelmeyeceğini düşünür. Hastalık, kaza ya da olumsuzluklar hep başkalarına daha yakın gelir. Psikologlara göre bu düşünce biçimi oldukça yaygındır. Beyin, olumsuz ihtimalleri görmezden gelme eğiliminde olur. Bu durum “iyimserlik yanlılığı” olarak adlandırılır.

Beyin Olumsuz Bilgileri Geri Plana Atıyor

University College London’dan nörobilimci Tali Sharot’un yaptığı araştırmalar, beynin olumlu ve olumsuz bilgileri farklı şekilde işlediğini ortaya koyuyor. Beyin iyi haberlerle karşılaştığında bilgiyi hızlı şekilde kabul ediyor ve kolayca güncelliyor. Olumsuz bilgiler söz konusu olduğunda ise aynı durum yaşanmıyor.

Araştırmalara göre beynin bazı bölgeleri olumlu bilgiler karşısında daha aktif hale gelirken, olumsuz bilgilerde aktivite düşüyor. Bu durum, kötü ihtimallerin daha az ciddiye alınmasına neden oluyor. Psikologlara göre zihin, tehdit edici bilgileri küçümsemeye ve olumlu ihtimalleri abartmaya yatkın çalışıyor.

İyimserlik Yanlılığı İnsan Doğasının Parçası

Psikolojiye göre bu durumun kökeni evrimsel süreçlere dayanıyor. İyimser düşünme eğilimi, insanlara geçmişte hayatta kalma avantajı sağlamış olabilir. Daha cesur adımlar atmak, risk almak ve yeni fırsatlara yönelmek bu sayede mümkün hale gelmiş olabilir.

Araştırmalar, insanların büyük kısmının bu yanlılıktan etkilendiğini gösteriyor. Gelecekte kötü bir şey yaşama ihtimali söz konusu olduğunda, zihin bu bilgiyi yeterince ciddiye almıyor. Bu yüzden çoğu kişi olumsuz senaryoların kendisine değil başkalarına daha yakın olduğunu düşünüyor.

Bu Düşünce Biçimi Riskleri Artırabiliyor

Her ne kadar iyimserlik motivasyon sağlasa da bazı durumlarda riskli sonuçlar doğurabiliyor. İnsanlar hastalık, kaza ya da maddi kayıp ihtimalini küçümsediğinde önlem alma konusunda daha pasif davranabiliyor. Bu durum uzun vadede ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Uzmanlara göre özellikle finansal planlama, sağlık ve güvenlik gibi konularda gerçekçi düşünmek büyük önem taşıyor. İyimserlik yanlılığı kısa vadede rahatlatıcı olsa da uzun vadede hazırlıksız yakalanma riskini artırabiliyor. Bu yüzden dengeyi korumak kritik rol oynuyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
