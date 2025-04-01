Beyninizi Yakmaya Hazır Olun! Zekice Kurgulanmış 15 Film
Beyninizi Yakmaya Hazır Olun! Zekice Kurgulanmış 15 Film
Bazı filmler sadece izlenmez, çözülür. Akıllıca yazılmış diyalogları, sürpriz sonları ve katmanlı hikâyeleriyle zekice kurgulanan yapımlar, izleyiciyi sadece ekrana kilitlemekle kalmaz, uzun süre düşündürmeye de devam eder. Ters köşeleriyle şaşırtan, detaylarıyla hayran bırakan ve zekâ oyunlarıyla dolu 15 filmi senin için listeledik.
Eğer karmaşık senaryoları, derin analiz gerektiren hikâyeleri ve zekice tasarlanmış ters köşeleri seviyorsan, bu liste tam sana göre!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. The Prestige (2006)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Inception (2010)
3. Memento (2000)
4. Knives Out (2019)
5. Oldboy (2003)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Se7en (1995)
7. Mulholland Drive (2001)
8. The Usual Suspects (1995)
9. Fight Club (1999)
10. The Game (1997)
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. The Sixth Sense (1999)
12. Gone Girl (2014)
13. The Grand Budapest Hotel (2014)
14. Arrival (2016)
15. Coherence (2013)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın