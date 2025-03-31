Robert De Niro ve Al Pacino'nun Başrollerinde Oynadığı Büyük Hesaplaşma'nın Devam Filmi Geliyor!
Robert De Niro ve Al Pacino'nun Başrollerinde Oynadığı Büyük Hesaplaşma'nın Devam Filmi Geliyor!
1995 yapımı bir suç klasiği olan Büyük Hesaplaşma (Heat) filmi birçoğumuz için bir efsane niteliğinde. Bir süredir hakkında yeni film geliyor, iddiaları dolaşan yapım ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır beklenen devam filmi sonunda resmiyet kazandı. Robert De Niro ve Al Pacino’nun başrollerini paylaştığı filmin yönetmeni Michael Mann, Warner Bros’a senaryonun ilk taslağını teslim ettiğini duyurdu. İşte güzel haberden detaylar...
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İki ustayı buluşturan film ile ilgili Michael Mann’dan heyecan verici açıklama geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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