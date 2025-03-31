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Robert De Niro ve Al Pacino'nun Başrollerinde Oynadığı Büyük Hesaplaşma'nın Devam Filmi Geliyor!

Robert De Niro ve Al Pacino'nun Başrollerinde Oynadığı Büyük Hesaplaşma'nın Devam Filmi Geliyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.03.2025 - 15:47

1995 yapımı bir suç klasiği olan Büyük Hesaplaşma (Heat) filmi birçoğumuz için bir efsane niteliğinde. Bir süredir hakkında yeni film geliyor, iddiaları dolaşan yapım ile ilgili güzel bir gelişme yaşandı. Uzun zamandır beklenen devam filmi sonunda resmiyet kazandı. Robert De Niro ve Al Pacino’nun başrollerini paylaştığı filmin yönetmeni Michael Mann, Warner Bros’a senaryonun ilk taslağını teslim ettiğini duyurdu. İşte güzel haberden detaylar...

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İki ustayı buluşturan film ile ilgili Michael Mann’dan heyecan verici açıklama geldi.

İki ustayı buluşturan film ile ilgili Michael Mann’dan heyecan verici açıklama geldi.

Mann, Vulture’a verdiği röportajda, senaryonun tamamlandığı haberini vererek sinema severleri heyecanlandırdı. 'Senaryonun ilk taslağını teslim ettim” diyen Mann, projeye dair önemli bir gelişmeyi paylaştı. Konuyla ilgili detay vermekten kaçınan usta yönetmen, “Şu an fazla bilgi veremem, ancak gerçekten heyecan verici bir proje” ifadelerini kullandı.

Belli ki yayın tarihi açıklanana kadar merak çatlayacağız.

Orijinal Büyük Hesaplaşma filmi, son büyük soygununa hazırlanan bir suç dehası (De Niro) ile onu yakalamaya kararlı, özel hayatında ise zor günler geçiren bir dedektifin (Pacino) nefes kesen mücadelesini konu alıyordu. Filmin kadrosunda ayrıca Val Kilmer, Diane Venora, Amy Brenneman, Ashley Judd, Natalie Portman ve Jon Voight gibi isimler de yer almıştı.

Devam filminde hikayede ne gibi değişiklikler olacak gizemini koruyor. Ancak şimdiden sinema dünyasında büyük bir heyecan yarattığı kesin!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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