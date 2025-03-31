Robert De Niro ve Al Pacino'nun Başrollerinde Oynadığı Büyük Hesaplaşma'nın Devam Filmi Geliyor!

Mann, Vulture’a verdiği röportajda, senaryonun tamamlandığı haberini vererek sinema severleri heyecanlandırdı. 'Senaryonun ilk taslağını teslim ettim” diyen Mann, projeye dair önemli bir gelişmeyi paylaştı. Konuyla ilgili detay vermekten kaçınan usta yönetmen, “Şu an fazla bilgi veremem, ancak gerçekten heyecan verici bir proje” ifadelerini kullandı.

Belli ki yayın tarihi açıklanana kadar merak çatlayacağız.

Orijinal Büyük Hesaplaşma filmi, son büyük soygununa hazırlanan bir suç dehası (De Niro) ile onu yakalamaya kararlı, özel hayatında ise zor günler geçiren bir dedektifin (Pacino) nefes kesen mücadelesini konu alıyordu. Filmin kadrosunda ayrıca Val Kilmer, Diane Venora, Amy Brenneman, Ashley Judd, Natalie Portman ve Jon Voight gibi isimler de yer almıştı.

Devam filminde hikayede ne gibi değişiklikler olacak gizemini koruyor. Ancak şimdiden sinema dünyasında büyük bir heyecan yarattığı kesin!