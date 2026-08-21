Beyniniz Sizden Sadece Üç Şey İstiyor

Bir düşünün. Şu an, bu satırları okurken bile beyninizde inanılmaz bir şey oluyor.

Beyninizin tam ortasında, küçücük, kıvrımlı, deniz atına benzeyen bir organ var. Adı hipokampüs. Ve bu organ, sizin kim olduğunuzu belirliyor.

Nasıl mı? Size bir hikâye anlatayım.

50'li yıllarda bir hasta var. Adını bilmiyoruz, sadece H.M. diye anılıyor. Şiddetli sara nöbetleri var, doktorlar da o dönem için makul bir karar alıyor, hipokampüsünü alıyorlar. Nöbetler duruyor. Ama işte burada iş çok tuhaflaşıyor.