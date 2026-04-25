Beyninin Fazla Mesai Yaptığı Gecelere Özel Şarkılar

Aslı Uysal
25.04.2026 - 19:00

Gece yarısı düşünmeden bir saniye bile duramadığınızda sizi o andan çekip çıkaracak bir şarkı listesi arıyorsanız doğru yerdesiniz... Bu liste sizi gecenin karanlığından alacak ve sakinleştirecek. İşte birbirinden iyi 10 şarkı!

1. The Light - The Album Leaf

Bu şarkıdaki her nota düşüncelerini hafifçe ileriye taşıyor ve seni sakin bir yolculuğa çıkarıyor. Kimi zaman huzurlu hissederken kimi zaman da ruhunu bir melankoli sarıyor.

2. Marconi Union - Weightless

Bu şarkının en önemli özelliği, bilimsel olarak rahatlatıcı olduğu kanıtlanmış bir ambient parça. Beynin yoğun düşüncelerle doluyken bile, yavaş ve huzurlu ritmi sayesinde zihnini sakinleştiriyor.

3. Arovane - GoodBye Forever

Bu şarkı düşünceler zincirini çözmek için ideal bir arkadaş gibi. Ritmi ne çok hızlı ne çok yavaş, tam kararında. Dinlerken harika bir şekilde hayal kurulabiliyor.

4. LORN - KARMA

Yoğun, karanlık ve atmosferik bir elektronik parça. Fakat bu karanlık hüzün yerine tarif edilemez duygular hissettiriyor.  Her bass ve synth dokunuşu, gece boyunca zihninde dönüp duran fikirlerle buluşuyor.

5. Dawn Chorus

İçsel yoğunluğu ve tuhaf atmosferiyle, beyninin tüm odağı artık bu şarkıda. Gece boyunca hissettiğin tüm düşünceler bu şarkı sayesinde silinip gidiyor.

6. Whiskey&Lead - Dust and Shadows

Dinlerken bu şarkıyı hem enerjik hem de oldukça dingin hissedebilirsiniz. Beynin mesaiye devam ederken yanında sakin bir yol arkadaşı var gibi hissediyorsun.

7. Into the Ether

Gece boyu düşüncelerin içinde kaybolmak için harika seçimlerden bir tanesi. her nota zihnini adeta sarıyor ve düşüncelerin seni ele geçirmesine izin vermiyor.

8. Jeff Pianki - Weight of the World

Gecenin yalnızlığını hafifçe tatlandırıyor. Beyninin yoğun düşüncelerini yormadan akışa bırakıyor.

9. Echoes in the Dark (Sunset Rework)

Piyano ve hafif elektronik ritimler birleşerek derin bir düşünce akışı oluşturuyor. Sanki tüm düşüncelerin ritme uyum sağlıyor ve geceye özel harika bir atmosfer ortaya çıkıyor.

10. Slow Motion Suicide

Beynin fazla mesai yaparken rahatlamasına yardımcı oluyor. Geceyi daha huzurlu ve derin geçirmeni sağlıyor. Bu yüzden listenin en baş tacı şarkılarından bir tanesi.

11. Goldmund - Migration

Minimalist piyano ve ambient tınılarla dolu bu parça, gece boyunca beyninin kendi düşünce akışını bulmasını sağlıyor. Dinlerken sanki tüm kötü düşünceler beyninden firar ediyor.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
