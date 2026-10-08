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Beyni Yeniden Şekillendiren Basit Hareket: Üstelik Zararlı Sanıyorduk!

Beyni Yeniden Şekillendiren Basit Hareket: Üstelik Zararlı Sanıyorduk!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 13:28
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Beyninizi yeniden şekillendiren çok basit bir hareket var: Nefesinizi tutmak.

Su altında dakikalarca nefesini tutan serbest dalgıçların beyni, bu zorlu antrenmanlara uyum sağlamak için kendini yeniden düzenliyor.

Fransa'da yapılan yeni bir araştırma, 7 aylık serbest dalış eğitiminin ardından dalgıçların beyin ağları arasındaki bağlantıların belirgin biçimde değiştiğini ortaya koydu. Üstelik bu değişim hafızaya zarar vermiyor, tam tersine hafızanın korunmasına yardımcı oluyor gibi görünüyor.

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Beyindeki Ağlar Arasındaki Bağlantılar Güçlendi

Beyindeki Ağlar Arasındaki Bağlantılar Güçlendi

Paris-Saclay Üniversitesi'nden sinirbilimci Julia Micaux liderliğindeki ekip, 27-55 yaş arası 17 deneyimli amatör serbest dalgıcı 7 ay boyunca standart bir eğitim programına aldı. Karşılaştırma için de düzenli spor yapan ama dalış yapmayan, benzer yaşta 20 erkek çalışmaya katıldı.

Dalgıçların beyni, eğitimden önce ve sonra fonksiyonel MR ile tarandı. Çekim sırasında katılımcılar dört kez, en fazla ikişer dakika nefeslerini tuttu.

Eğitimin ardından dikkat, karar verme, duyu ve hareket gibi işlevleri yöneten beyin ağları arasındaki bağlantıların yeniden düzenlendiği görüldü. Hafızanın merkezi sayılan hipokampus ile denge ve koordinasyondan sorumlu beyincik arasındaki bağlantı da güçlendi.

Oksijensiz Kalmak Hafızaya Zarar Vermedi

Oksijensiz Kalmak Hafızaya Zarar Vermedi

Beynin tekrar tekrar oksijensiz kalması, normalde hafıza sorunlarına yol açması beklenen bir durum. Ancak dalgıçlarda böyle bir sorun görülmedi.

Tam tersine, sol hipokampus ile beyincik arasındaki bağlantısı daha güçlü olan dalgıçlar, birbirine benzeyen anıları ayırt etmede daha başarılıydı. Araştırmacılar bu durumu, beynin aralıklı oksijensizliğe karşı hafızayı koruyan bir uyum geliştirmesi olarak yorumluyor ve bulguların ileride yaşlanma ya da nörodejeneratif hastalıklara yönelik tedavilere ışık tutabileceğini düşünüyor.

Ancak bulgular hakem değerlendirmesinden henüz geçmemiş bir ön baskıda yayımlandı ve çalışma yalnızca erkeklerle yapıldı. Elbette kesinleşen bir çalışma olmadığı için, bu yöntemi denemeniz tavsiye edilmes.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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