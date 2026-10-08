Beyni Yeniden Şekillendiren Basit Hareket: Üstelik Zararlı Sanıyorduk!

Beynin tekrar tekrar oksijensiz kalması, normalde hafıza sorunlarına yol açması beklenen bir durum. Ancak dalgıçlarda böyle bir sorun görülmedi.

Tam tersine, sol hipokampus ile beyincik arasındaki bağlantısı daha güçlü olan dalgıçlar, birbirine benzeyen anıları ayırt etmede daha başarılıydı. Araştırmacılar bu durumu, beynin aralıklı oksijensizliğe karşı hafızayı koruyan bir uyum geliştirmesi olarak yorumluyor ve bulguların ileride yaşlanma ya da nörodejeneratif hastalıklara yönelik tedavilere ışık tutabileceğini düşünüyor.

Ancak bulgular hakem değerlendirmesinden henüz geçmemiş bir ön baskıda yayımlandı ve çalışma yalnızca erkeklerle yapıldı. Elbette kesinleşen bir çalışma olmadığı için, bu yöntemi denemeniz tavsiye edilmes.