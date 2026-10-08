Beyni Yeniden Şekillendiren Basit Hareket: Üstelik Zararlı Sanıyorduk!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Beyninizi yeniden şekillendiren çok basit bir hareket var: Nefesinizi tutmak.
Su altında dakikalarca nefesini tutan serbest dalgıçların beyni, bu zorlu antrenmanlara uyum sağlamak için kendini yeniden düzenliyor.
Fransa'da yapılan yeni bir araştırma, 7 aylık serbest dalış eğitiminin ardından dalgıçların beyin ağları arasındaki bağlantıların belirgin biçimde değiştiğini ortaya koydu. Üstelik bu değişim hafızaya zarar vermiyor, tam tersine hafızanın korunmasına yardımcı oluyor gibi görünüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Beyindeki Ağlar Arasındaki Bağlantılar Güçlendi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oksijensiz Kalmak Hafızaya Zarar Vermedi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın