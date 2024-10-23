Beyin Ölümü Gerçekleştiği Düşünülen Hasta Organ Nakli Sırasında Uyandı
Beyin Ölümü Gerçekleştiği Düşünülen Hasta Organ Nakli Sırasında Uyandı
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ABD'nin Kentucky Eyaleti'nde filmleri aratmayan bir olay yaşandı.
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Organ donörü olan hasta, organlarının nakli için ameliyathaneye alınırken yaşam belirtileri gösterdi.
Yaşadığını belli etmeye çalışan hasta, ameliyat masasına ağlamaya başlamıştı.
Hoover, şimdilerde yürüme, konuşma gibi konularda sıkıntı çekiyor. Yanında ise ona her türlü bakımı sağlayan kardeşi var.
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