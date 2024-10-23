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Beyin Ölümü Gerçekleştiği Düşünülen Hasta Organ Nakli Sırasında Uyandı

Beyin Ölümü Gerçekleştiği Düşünülen Hasta Organ Nakli Sırasında Uyandı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
23.10.2024 - 11:18

ABD'de korku filmlerini aratmayan bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Anthony Thomas ‘TJ’ Hoover II isimli hastanın beyin ölümünün gerçekleştiği düşünülmüştü. 

Organ bağışçısı hasta, organları alınmak üzereyken uyandı!

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ABD'nin Kentucky Eyaleti'nde filmleri aratmayan bir olay yaşandı.

ABD'nin Kentucky Eyaleti'nde filmleri aratmayan bir olay yaşandı.

36 yaşındaki Hoover, aşırı dozda uyuşturucu etkisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, hastanın herhangi bir refleksi olmadığını, hiçbir beyin aktivitesi görülmediğini söylemişti. 

Hastanın geçirdiği kalp krizinin ardından beyin ölümü gerçekleştiği belirtildi, yaşam desteği sonlandırıldı.

Organ donörü olan hasta, organlarının nakli için ameliyathaneye alınırken yaşam belirtileri gösterdi.

Organ donörü olan hasta, organlarının nakli için ameliyathaneye alınırken yaşam belirtileri gösterdi.

TJ'nin kız kardeşi, kardeşinin ameliyata giderken gözlerini açtığını söylemiş fakat sağlık çalışanları bunun sadece bir refleks olduğunu belirtmişti. Daha sonra hasta, ameliyat masasında gözle görülür tepkiler vermeye başladı.

Yaşadığını belli etmeye çalışan hasta, ameliyat masasına ağlamaya başlamıştı.

Yaşadığını belli etmeye çalışan hasta, ameliyat masasına ağlamaya başlamıştı.

Ameliyat başladıktan yaklaşık 1.5 saat sonra çıkan doktor, hastanın 'hazır olmadığını' belirtti. Kız kardeş Rhorer, kardeşinin eve götürmesini söylendiğini, fakat çok fazla yaşam umudu beslememesi gerektiğini söylendiğini belirtiyor.

Hoover, şimdilerde yürüme, konuşma gibi konularda sıkıntı çekiyor. Yanında ise ona her türlü bakımı sağlayan kardeşi var.

Hoover, şimdilerde yürüme, konuşma gibi konularda sıkıntı çekiyor. Yanında ise ona her türlü bakımı sağlayan kardeşi var.

Kız kardeş, ameliyat süresince neler olduğunu ise eski bir sağlık çalışanından öğrenmiş...

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