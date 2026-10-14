Beyaz TV Haber Merkezini Kapattı, Ana Haber Yayından Kalktı: Hande Sarıoğlu "Bir Devir Bitti" Diyerek Açıkladı

'Canım ciğerim Ankara Beyaz Ana Haber ekibim🥹💔

Sizinle geçirdiğim her günü, şuncacık ekibimizle başardıklarımızı, biriktirdiğimiz güzel anılarımızı heybeme koyuyor, sizi canıma katıyor, ömür boyu gittiğim her yerde sizi hasretle yüreğimde taşıyarak İstanbul’a geri dönüyorum🥹

Evet sayın seyircilerim, hayatımdaki son gelişmelerle karşınızdayım:)

Tam bir hafta önce İstanbul’daki evi kapatıp, Ankara’da düzenim oturdu derken, hayatın sürprizleri bitmiyor.

Görmüş olduğunuz bu pırıl pırıl ekip arkadaşlarımla birlikte, Beyaz Ana Haber son kez 18:30’dan 19:30’a ekranlarınızdaydı. Ankara’da bulunan haber merkezimizin kapanma kararıyla, artık Beyaz Tv ekranlarında Beyaz Ana Haber kuşağı da yayından kalktı ve bir devir bitti…

Hayat siz başka planlar yapmakla meşgulken, başınıza gelen şeydir…

Yol arkadaşlarım, yolunuz bahtınız açık olsun, sizinle bu yolu yürümek benim için şereftir🫡

Şimdi kendi yolumda, Ankara sayfasını kapatıp, tekrar İstanbul’da yeni bir sayfa açma zamanı…

Geri dönüyorum İstanbuulll, sen mi büyüksün ben mi:)'