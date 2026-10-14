Beyaz TV Haber Merkezini Kapattı, Ana Haber Yayından Kalktı: Hande Sarıoğlu "Bir Devir Bitti" Diyerek Açıkladı
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Beyaz TV ekranlarında bir dönem sessiz sedasız kapandı. 'Hande Sarıoğlu Beyaz TV'den ayrıldı mı?' diye merak edilirken kanalın Ankara'daki haber merkezi kapatıldı, akşamların alışıldık bülteni Beyaz Ana Haber de yayın akışından çıktı. Bültenin sunucusu Hande Sarıoğlu, İstanbul'daki evini bir hafta önce kapatıp Ankara'ya taşındığını, daha sonra bu haberi aldığını açıkladı.
Kaynak: Hande Sarıoğlu / Instagram
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Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu'dan Beyaz Ana Haber'e uzanan yolculuğuyla yıllardır ekranların tanıdık yüzü.
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Beyaz TV haber merkezinin kapatılmasıyla birlikte Beyaz Ana Haber de yayından kaldırıldı.
Beyaz TV'de ana haber kuşağı kalkmasıyla birlikte Hande Sarıoğlu ekibine teşekkür ettiği bir paylaşım yayınladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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