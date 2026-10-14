article/comments
article/share
Haberler
TV
Beyaz TV Haber Merkezini Kapattı, Ana Haber Yayından Kalktı: Hande Sarıoğlu "Bir Devir Bitti" Diyerek Açıkladı

Beyaz TV Haber Merkezini Kapattı, Ana Haber Yayından Kalktı: Hande Sarıoğlu "Bir Devir Bitti" Diyerek Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 08:32
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Beyaz TV ekranlarında bir dönem sessiz sedasız kapandı. 'Hande Sarıoğlu Beyaz TV'den ayrıldı mı?' diye merak edilirken kanalın Ankara'daki haber merkezi kapatıldı, akşamların alışıldık bülteni Beyaz Ana Haber de yayın akışından çıktı. Bültenin sunucusu Hande Sarıoğlu, İstanbul'daki evini bir hafta önce kapatıp Ankara'ya taşındığını, daha sonra bu haberi aldığını açıkladı.

Kaynak: Hande Sarıoğlu / Instagram

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu'dan Beyaz Ana Haber'e uzanan yolculuğuyla yıllardır ekranların tanıdık yüzü.

Hande Sarıoğlu, Aşk-ı Memnu'dan Beyaz Ana Haber'e uzanan yolculuğuyla yıllardır ekranların tanıdık yüzü.

Hande Sarıoğlu'nun ekran macerası, Kanal D'nin olay dizisi Aşk-ı Memnu'daki konuk rolüyle başladı. Ardından Mehmet Ali Erbil'in Çarkıfelek'inde boy gösterdi, Ümit Erdim'le Pasaport'u sundu, FOX'ta Kaç Para Kaç'ın başına geçti. 2019'da Habertürk'te Spor Saati'ni sunmaya başladı ama Fatih Altaylı'yla yaşadığı tartışma yüzünden aynı yıl programa veda etti.

Beyaz TV'ye 2024'ün şubat ayında Söylemezsem Olmaz ile adım atan Sarıoğlu, bir yıl sonra kanalın akşam bülteni Beyaz Ana Haber'in koltuğuna oturdu. Yaklaşık 20 aydır her akşam izleyicinin evine konuk oluyordu.

Beyaz TV haber merkezinin kapatılmasıyla birlikte Beyaz Ana Haber de yayından kaldırıldı.

Beyaz TV haber merkezinin kapatılmasıyla birlikte Beyaz Ana Haber de yayından kaldırıldı.
www.instagram.com

Hande Sarığoğlu, bir hafta önce İstanbul'daki evini kapatıp Ankara'ya taşındığını, bir hafta sonra ise Beyaz TV haber merkezinin kapatıldığını, dolayısıyla Beyz Ana Haber'in de yayından kaldırıldığını duyurdu.

Beyaz TV'de ana haber kuşağı kalkmasıyla birlikte Hande Sarıoğlu ekibine teşekkür ettiği bir paylaşım yayınladı.

Beyaz TV'de ana haber kuşağı kalkmasıyla birlikte Hande Sarıoğlu ekibine teşekkür ettiği bir paylaşım yayınladı.
www.instagram.com

'Canım ciğerim Ankara Beyaz Ana Haber ekibim🥹💔

Sizinle geçirdiğim her günü, şuncacık ekibimizle başardıklarımızı, biriktirdiğimiz güzel anılarımızı heybeme koyuyor, sizi canıma katıyor, ömür boyu gittiğim her yerde sizi hasretle yüreğimde taşıyarak İstanbul’a geri dönüyorum🥹

Evet sayın seyircilerim, hayatımdaki son gelişmelerle karşınızdayım:)

Tam bir hafta önce İstanbul’daki evi kapatıp, Ankara’da düzenim oturdu derken, hayatın sürprizleri bitmiyor.

Görmüş olduğunuz bu pırıl pırıl ekip arkadaşlarımla birlikte, Beyaz Ana Haber son kez 18:30’dan 19:30’a ekranlarınızdaydı. Ankara’da bulunan haber merkezimizin kapanma kararıyla, artık Beyaz Tv ekranlarında Beyaz Ana Haber kuşağı da yayından kalktı ve bir devir bitti…

Hayat siz başka planlar yapmakla meşgulken, başınıza gelen şeydir…

Yol arkadaşlarım, yolunuz bahtınız açık olsun, sizinle bu yolu yürümek benim için şereftir🫡

Şimdi kendi yolumda, Ankara sayfasını kapatıp, tekrar İstanbul’da yeni bir sayfa açma zamanı…

Geri dönüyorum İstanbuulll, sen mi büyüksün ben mi:)'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın