Beton Mikserine Şeker Katıyorlar
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Beton mikserine şeker katmak ilk duyulduğunda şaka gibi geliyor. Oysa harca eklenen çok küçük miktarda şeker, betonun donmasını saatlerce geciktirebiliyor. Bu özellik, bilim insanlarının 1960'lardan beri incelediği bir konu. Çünkü sıcak havalarda ve uzak şantiyelere yapılan taşımalarda betonun yolda katılaşmaya başlaması, inşaatların en bilinen sorunlarından biri. Ancak şekerin dozu biraz kaçtığında beklenen etki azalıyor, betonun dayanımı da düşebiliyor.
İşte betona şeker katıldığında yaşananlar...
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Çimento ağırlığının binde yarımı kadar şeker, betonun donmasını yaklaşık 4 saat geciktiriyor.
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Sıcak havada ve uzun taşımalarda betonun erken donması büyük sorun yaratıyor.
Şeker miktarı belli bir sınırı aşınca geciktirme etkisi azalmaya başlıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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