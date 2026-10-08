Beton Mikserine Şeker Katıyorlar

İngiltere'deki Yol Araştırma Laboratuvarı'nda 1965'te yapılan bir çalışmada, beton karışımlarına çimento ağırlığının yüzde 0,25'ine kadar şeker eklendi. Sonuçlar, şekerin piyasadaki birçok ticari geciktiriciye benzer biçimde hem suyu azaltan hem de donmayı geciktiren bir katkı gibi davrandığını gösterdi.

Araştırmacılar, inşaat koşulları için en uygun miktarın bu oran olduğunu belirtti. Bu dozda şeker betonun basınç ve eğilme dayanımını da artırdı, karışımı daha kolay işlenir hale getirdi.