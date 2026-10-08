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Beton Mikserine Şeker Katıyorlar

Beton Mikserine Şeker Katıyorlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 18:08
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Beton mikserine şeker katmak ilk duyulduğunda şaka gibi geliyor. Oysa harca eklenen çok küçük miktarda şeker, betonun donmasını saatlerce geciktirebiliyor. Bu özellik, bilim insanlarının 1960'lardan beri incelediği bir konu. Çünkü sıcak havalarda ve uzak şantiyelere yapılan taşımalarda betonun yolda katılaşmaya başlaması, inşaatların en bilinen sorunlarından biri. Ancak şekerin dozu biraz kaçtığında beklenen etki azalıyor, betonun dayanımı da düşebiliyor.

İşte betona şeker katıldığında yaşananlar...

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Çimento ağırlığının binde yarımı kadar şeker, betonun donmasını yaklaşık 4 saat geciktiriyor.

Çimento ağırlığının binde yarımı kadar şeker, betonun donmasını yaklaşık 4 saat geciktiriyor.

İngiltere'deki Yol Araştırma Laboratuvarı'nda 1965'te yapılan bir çalışmada, beton karışımlarına çimento ağırlığının yüzde 0,25'ine kadar şeker eklendi. Sonuçlar, şekerin piyasadaki birçok ticari geciktiriciye benzer biçimde hem suyu azaltan hem de donmayı geciktiren bir katkı gibi davrandığını gösterdi.

Araştırmacılar, inşaat koşulları için en uygun miktarın bu oran olduğunu belirtti. Bu dozda şeker betonun basınç ve eğilme dayanımını da artırdı, karışımı daha kolay işlenir hale getirdi.

Sıcak havada ve uzun taşımalarda betonun erken donması büyük sorun yaratıyor.

Sıcak havada ve uzun taşımalarda betonun erken donması büyük sorun yaratıyor.

Sıcaklık arttıkça çimento daha hızlı tepkimeye giriyor ve beton daha çabuk donuyor. Bu durumda betonun dökülmesi ve yüzeyinin düzeltilmesi de daha hızlı yapılmak zorunda kalıyor.

ABD Hazır Beton Birliği (NRMCA), sıcak havalarda su azaltıcı ve priz geciktirici katkıların kullanılmasını öneriyor. Uzun mesafeli teslimatlarda ve aşırı sıcaklarda ise etkisi daha uzun süren özel geciktiricilere başvurulabiliyor.

Şeker miktarı belli bir sınırı aşınca geciktirme etkisi azalmaya başlıyor.

Şeker miktarı belli bir sınırı aşınca geciktirme etkisi azalmaya başlıyor.

Suudi Arabistan'daki Kral Fahd Petrol ve Mineraller Üniversitesi'nde 2020'de yapılan bir çalışmada iki farklı çimento türü test edildi. Çimento ağırlığının yüzde 0,05'ine kadar eklenen şeker donma süresini keskin biçimde uzattı. Ancak daha fazla şeker eklendiğinde donma süresi yeniden kısaldı.

Şeker oranı arttıkça harcın özellikle ilk günlerdeki dayanımı da düştü. Araştırmacılar bu yüzden şeker oranının çimento ağırlığının yüzde 0,05 ile 0,1'i arasında tutulmasını öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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