Beslenmeni Değiştir, Enerjin Yükselsin: Yaz İçin Renkli Dengeli ve Pratik 10 Öğün
Yaz aylarında ağır yemekler yapmak ve yemek zorlayıcı olabilir. Bu noktada renkli, dengeli ve pratik tarifler devreye girer! Doğru malzemeler ve yöntemlerle sağlık bir şekilde beslenebilirsiniz. Bu içerikte sebze, protein bol iken yağ az miktarda kullanılıyor. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde zamandan tasarruf eder, kendinizi yormaz ve sağlıklı tarifler yaparsınız. Gelin, bu tariflere birlikte bakalım!
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1. Sebze Bowl
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2. Mini Patatesler ve Balkabağı Cipsi
3. Sebzeli nohut köftesi
4. Kapya Biber Dolması ve Lor Peynirli Mini Börek
5. Tatlı Patates Dilimleri
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6. Mücver ve Kabak Cipsi
7. Mercimek Köftesi
8. Somon
9. Mantar ve Karidesli Yaz Salatası
10. Tavuklu Roka Salatası
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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