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Beslenmeni Değiştir, Enerjin Yükselsin: Yaz İçin Renkli Dengeli ve Pratik 10 Öğün

etiket Beslenmeni Değiştir, Enerjin Yükselsin: Yaz İçin Renkli Dengeli ve Pratik 10 Öğün

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 20:32

Yaz aylarında ağır yemekler yapmak ve yemek zorlayıcı olabilir. Bu noktada renkli, dengeli ve pratik tarifler devreye girer! Doğru malzemeler ve yöntemlerle sağlık bir şekilde beslenebilirsiniz. Bu içerikte sebze, protein bol iken yağ az miktarda kullanılıyor. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde zamandan tasarruf eder, kendinizi yormaz ve sağlıklı tarifler yaparsınız. Gelin, bu tariflere birlikte bakalım!

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1. Sebze Bowl

1. Sebze Bowl

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın rapid air teknolojisi sıcak havayı döndürerek yiyecekleri pişirir. Böylece hafif yemekler sizi bekler!

Malzemelerimiz:

  • 1 adet kabak

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kapya biber

  • 1 adet patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Karabiber, kekik, pul biber

  • Yanına haşlanmış kinoa veya yeşil mercimek

Yapılışı:

  • Tüm sebzeleri yıkayın, doğrayıp geniş bir kaba alın.

  • Zeytinyağı ve baharatları bir güzel üzerinde gezdirin.

  • Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine aktarın ve 190°C’de 12-15 dakika boyunca pişirin.

  • Ayrı bir tabakta haşlanmış kinoa ya da mercimekle birlikte servis edebilirsiniz.

Hem doyurucu hem de bol lifli bir tabak seni bekliyor!

2. Mini Patatesler ve Balkabağı Cipsi

2. Mini Patatesler ve Balkabağı Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde iki farlı yiyeceği aynı anda yapabiliyorsunuz! Merak etmeyin, birbirlerine karışmadan pişirebilirsiniz.

Mini Patatesler

Malzemelerimiz:

  • 8-10 adet baby patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kimyon, kırmızı toz biber, kekik

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 diş sarımsak

  • Taze nane

Yapılışı:

  • Bebek patateslerimizi haşlayalım. İsterseniz sadece yıkayıp kurutabilirsiniz.

  • Baharat ve zeytinyağı ile bir güzel karıştıralım.

  • 200°C’de Philips Çift Hazneli Airfryer’da 12-15 dakika pişirin.

Atıştırmalık niyetine yiyebilirisiniz!

Balkabağı Cipsi

Malzemelerimiz:

  • Balkabağı

  • Tuz, karabiber

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • İnce dilimlenmiş balkabağını tuz, karabiber ve zeytinyağıyla harmanlayın.

  • 180°C’de 15-18 dakika pişirin.

3. Sebzeli nohut köftesi

3. Sebzeli nohut köftesi

Malzemelerimiz:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 küçük rendelenmiş havuç

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • Tuz, karabiber, kimyon

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Nohut, havuç, maydanoz ve sarımsağı bir kasede güzelce karıştırın.

  • Tuz, karabiber ve kimyon ekleyip yoğurmaya devam edin.

  • Küçük köfteler yapıp üzerinde az miktarda yağ gezdirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a dizin ve 180 °C’de yaklaşık 12 dakika pişirin.

Dışı çıtır, içi de yumuşacık köfteler sizi bekler!

4. Kapya Biber Dolması ve Lor Peynirli Mini Börek

4. Kapya Biber Dolması ve Lor Peynirli Mini Börek

İki farklı yemek, iki farklı zamanda pişer... Ama bu sizin gözünüzü korkutmasın. Philips Çift Hazneli Airfryer'da iki farklı yemek için farklı zamanlar ayarlayabilirsiniz.

Kapya Biber Dolması

Malzemelerimiz:

  • 4 adet kapya biber

  • 100 g lor peyniri

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış dereotu

  • Tuz, karabiber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Biberlerinizi güzelce yıkayın ve saplarını keserek içlerini temizleyin.

  • Lor, dereotu, tuz ve karabiberle bir güzel harç hazırlayın.

  • Biberlerin içine bu harcı doldurun.

  • Üstlerine zeytinyağı sürüp Philips Çift Hazneli Airfryer'a yerleştirin.

  • 180 °C’de 15 dakika pişirdiğinizde hazır olacak!

Lor Peynirli Mini Börek

Malzemelerimiz:

  • 1 çay bardağı lor peyniri

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • 3 yemek kaşığı un

  • 1 tutam nane ve pul biber

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın.

  • Muffin kalıplarına ya da küçük silikon kalıplara dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170°C’de 15 dakika kadar pişirin.

  • Kabaran mini börekleri ılık servis edin.

Yüksek proteinli, hafif bir atıştırmalık olarak mükemmel!

5. Tatlı Patates Dilimleri

5. Tatlı Patates Dilimleri

Afiyet olsun!

Malzemelerimiz:

  • 2 orta boy tatlı patates

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Karabiber, toz biber, kekik

Yapılışı:

  • Patatesleri soyup ince bir şekilde dilimleyin.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla bir güzel harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin ve 200 °C’de 15 dakika pişirin.

  • Yarım sürede karıştırarak tüm dilimlerin eşit kızarmasını sağlayın.

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6. Mücver ve Kabak Cipsi

6. Mücver ve Kabak Cipsi

Afiyet olsun!

Mücver

Malzemelerimiz:

  • 1 adet rendelenmiş kabak (suyunu iyice sıkmayı unutmayın!)

  • 1'er adet rendelenmiş havuç ve patates

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı un

  • Tuz, karabiber, nane

Yapılışı:

  • Sebzeleri bir kaba alarak yumurta ve unu ekleyin.

  • Baharatlarla tatlandırıp karıştırın ve istediğiniz büyüklükte parçalara ayırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 °C’de 15 dakika pişirin.

  • Üzerleri kızardığında tabağınıza alın!

Kabak Cipsi

Malzemelerimiz:

  • 2 kabak

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Toz sarımsak, tuz, pul biber

Yapılışı:

  • Kabakları çok ince dilimleyin.

  • Yağ ve baharatlarla harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine tek kat halinde yerleştirin.

  • 160°C’de 15-18 dakika boyunca, çıtır olana kadar pişirin.

7. Mercimek Köftesi

7. Mercimek Köftesi

Sıcak mercimek köftesi de olur!

Malzemelerimiz:

  • 1 su bardağı haşlanmış kırmızı mercimek

  • 2 yemek kaşığı ince bulgur

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • Tuz, kimyon, karabiber

  • İnce doğranmış maydanoz

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Mercimeği ve bulguru karıştırıp bir güzel yoğurun.

  • Salça, baharat ve maydanozu eklemeyi unutmayın!

  • Toplar yap, üzerlerine zeytinyağı gezdirin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 °C’de 10 dakika pişirin.

8. Somon

8. Somon

Daha az yağ kullanarak sağlıklı atıştırmalıklar yapabilirsin! Philips Çift Hazneli Airfryer ile %90'a kadar daha az yağ kullanarak çıtır lezzetlere ulaşabilirsin...

Malzemelerimiz:

  • 1 somon fileto (150 g)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, limon suyu

  • Yarım tatlı kaşığı susam veya dereotu

Yapılışı:

  • Somonu zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyu ile marine edin.

  • Üzerine susam ya da dereotu serpiştirebilirsiniz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’a yerleştirin ve 200 °C’de 10 dakika pişirin.

Hem Omega-3 deposu hem de düşük yağlı bir öğün!

9. Mantar ve Karidesli Yaz Salatası

9. Mantar ve Karidesli Yaz Salatası

Ama biz kalabalığız...' diyerek tarifleri es geçmeye son! Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerinin hacmi oldukça büyüktür. Toplam 8 litre civarı hacim sunuyor size. Bu yüzden kalabalık sofralar için bir kahraman!

Mantar

Malzemeler:

  • Kültür mantarı

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

  • Az eritilmiş peynir (isteğinize bağlı)

Yapılışı:

  • Mantarları güzelce temizleyin.

  • Zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayın.

  • 180 °C’de 8–10 dakika pişirin ve hazır!

Karidesli Yaz Salatası

Malzemelerimiz:

  • 200 gr ayıklanmış karides

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • Roka, marul, kiraz domates, salatalık

  • Limon suyu ve az zeytinyağlı sos

Yapılışı:

  • Karidesleri sarımsak ve zeytinyağı ile marine edin.

  • Airfryer’da 200°C’de 6-8 dakika pişirin.

  • Bu sırada yeşillikleri doğrayıp tabaklayın.

  • Üzerine karidesleri yerleştirin ve sosu gezdirin.

10. Tavuklu Roka Salatası

10. Tavuklu Roka Salatası

Malzemelerimiz:

  • Tavuk göğsü

  • Zeytinyağı

  • Kekik

  • Limon

Yapılışı:

  • Tavuk göğsünü zeytinyağı, kekik ve limonla marine edin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

  • Roka, domates, avokado ve közlenmiş mısırla birlikte servis edebilirisiniz!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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