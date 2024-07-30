Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Beslenme Alışkanlıklarına Göre Yemeğine Eşlik Edecek Bir Şarkı Söylüyoruz!

etiket Beslenme Alışkanlıklarına Göre Yemeğine Eşlik Edecek Bir Şarkı Söylüyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.07.2024 - 14:01

Beslenme alışkanlıklarına göre yemeğine eşlik etmesi gereken o şarkı hangisi?

Hazırsan haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Günlük protein ihtiyacını karşılamak için hangisini tercih edersin?

2. Hangi meyve ve sebzeleri sıklıkla tüketiyorsun?

3. Günlük karbonhidrat ihtiyacını karşılamak için hangisini tercih edersin?

4. Hangi yağları daha çok kullanıyorsun?

5. Atıştırmalıklardan hangisini daha sık tercih edersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Öğünlerinde porsiyon kontrolüne dikkat ediyor musun?

7. Gün içindeki öğünlerini nasıl planlıyorsun?

8. Hangisini günlük beslenmende daha çok tercih ediyorsun?

Serdar Ortaç - Dansöz

Barış Manço - Can Bedenden Çıkmayınca

Sezen Aksu - Seni Yerler (Official Video)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın