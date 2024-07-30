Beslenme Alışkanlıklarına Göre Yemeğine Eşlik Edecek Bir Şarkı Söylüyoruz!
Beslenme Alışkanlıklarına Göre Yemeğine Eşlik Edecek Bir Şarkı Söylüyoruz!
Beslenme alışkanlıklarına göre yemeğine eşlik etmesi gereken o şarkı hangisi?
Hazırsan haydi teste!
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1. Günlük protein ihtiyacını karşılamak için hangisini tercih edersin?
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2. Hangi meyve ve sebzeleri sıklıkla tüketiyorsun?
3. Günlük karbonhidrat ihtiyacını karşılamak için hangisini tercih edersin?
4. Hangi yağları daha çok kullanıyorsun?
5. Atıştırmalıklardan hangisini daha sık tercih edersin?
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