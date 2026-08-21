Beşiktaş Üst Üste 5 Galibiyet Alana Kadar Saçını Uzatan Taraftar Amacına Ulaştı
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Manchester United taraftarı Frank Illett dünya çapında viral olan bir meydan okumada bulunmuştu.
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Illet saçını kestirme hedefine ulaşacakken takımı Everton'la berabere kalınca bu hale geldi.
Türkiye'de de bir Instagram kullanıcısı benzer bir meydan okumada bulundu.
Ancak çilesi United taraftarı kadar uzun sürmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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