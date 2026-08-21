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Beşiktaş Üst Üste 5 Galibiyet Alana Kadar Saçını Uzatan Taraftar Amacına Ulaştı

Beşiktaş Üst Üste 5 Galibiyet Alana Kadar Saçını Uzatan Taraftar Amacına Ulaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.08.2026 - 15:54
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Beşiktaş taraftarı Şükrü Bozkurt, takımının 5 maç üst üste kazanması halinde saçını keseceği challenge’ını Şubat 2026’da başlatmıştı. Yaklaşık 6 ay boyunca saçını uzatan taraftar sonunda sözünü tuttu ve saçlarını Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Italiano tarzında kestirdi.

XTGspor

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Manchester United taraftarı Frank Illett dünya çapında viral olan bir meydan okumada bulunmuştu.

Manchester United taraftarı Frank Illett dünya çapında viral olan bir meydan okumada bulunmuştu.

Pek çok taraftar da bu yaratıcı fikirden esinlendi.

Illet saçını kestirme hedefine ulaşacakken takımı Everton'la berabere kalınca bu hale geldi.

Illet saçını kestirme hedefine ulaşacakken takımı Everton'la berabere kalınca bu hale geldi.

Türkiye'de de bir Instagram kullanıcısı benzer bir meydan okumada bulundu.

Türkiye'de de bir Instagram kullanıcısı benzer bir meydan okumada bulundu.

Şükrü Bozkurt isimli bir Beşiktaş taraftarı Şubat ayında takımı beş maç üst üste galip gelirse saçını kestireceğini açıkladı.

Ancak çilesi United taraftarı kadar uzun sürmedi.

Avrupa Kupası elemelerinde dört, ligde de 1 galibiyetle gelen 5 maçlık seriyle birlikte saçlar bu kez Italiano tarzı kesildi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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