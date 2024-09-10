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Beşiktaş Transferi Portekizli İsim Mario Rui ile Bitirecek

Beşiktaş Transferi Portekizli İsim Mario Rui ile Bitirecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
10.09.2024 - 16:14

Sol bekte Massuaku haricinde alternatifi bulunmayan Beşiktaş, bu bölgeye bir Portekizli getirerek takımı güçlendirmek istiyor. Napoli'den Mario Rui'yi radara alan Kara Kartal son temasları yapıyor.

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Beşiktaş, Napoli'nin 33 yaşındaki sol bekini gündemine aldı. Napoli ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan Portekizli için Beşiktaş'ın önceliği de kiralık sözleşme olacak.

Beşiktaş, Napoli'nin 33 yaşındaki sol bekini gündemine aldı. Napoli ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan Portekizli için Beşiktaş'ın önceliği de kiralık sözleşme olacak.

Bu sezon transferde Portekizli etkisi görülen siyah beyazlılarda, transferin de bu isimle kapanması bekleniyor.

Bu sezon transferde Portekizli etkisi görülen siyah beyazlılarda, transferin de bu isimle kapanması bekleniyor.

Mario Rui daha önce Başakşehir ve Fenerbahçe'ye de önerilmiş; iki kulüp Portekizli oyuncuyu gündemine almamıştı.

Mario Rui daha önce Başakşehir ve Fenerbahçe'ye de önerilmiş; iki kulüp Portekizli oyuncuyu gündemine almamıştı.

Mario Rui'nin Portekiz'den teklif beklediği, teklif gelmemesi halinde ikinci alternatifinin Beşiktaş olduğu ise İtalya basınında konuşuluyor.

Mario Rui'nin Portekiz'den teklif beklediği, teklif gelmemesi halinde ikinci alternatifinin Beşiktaş olduğu ise İtalya basınında konuşuluyor.

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