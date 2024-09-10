Beşiktaş Transferi Portekizli İsim Mario Rui ile Bitirecek
Beşiktaş Transferi Portekizli İsim Mario Rui ile Bitirecek
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Beşiktaş, Napoli'nin 33 yaşındaki sol bekini gündemine aldı. Napoli ile 2026 yılına kadar kontratı bulunan Portekizli için Beşiktaş'ın önceliği de kiralık sözleşme olacak.
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Bu sezon transferde Portekizli etkisi görülen siyah beyazlılarda, transferin de bu isimle kapanması bekleniyor.
Mario Rui daha önce Başakşehir ve Fenerbahçe'ye de önerilmiş; iki kulüp Portekizli oyuncuyu gündemine almamıştı.
Mario Rui'nin Portekiz'den teklif beklediği, teklif gelmemesi halinde ikinci alternatifinin Beşiktaş olduğu ise İtalya basınında konuşuluyor.
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