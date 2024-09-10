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Fenerbahçe'ye Eski Yöneticisi Selahattin Baki'den Transferde Ret: İstediğimiz Fiyatın Altında Teklif Yaptılar

Fenerbahçe'ye Eski Yöneticisi Selahattin Baki'den Transferde Ret: İstediğimiz Fiyatın Altında Teklif Yaptılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
10.09.2024 - 12:38

Selahattin Baki uzun yıllar görev aldığı Sheffield United'a Fenerbahçe'deki yöneticiliği sebebiyle ara vermek durumunda kalmıştı. Son kongrede Ali Koç'un listesinde olmayan Baki, İngilitere'ye geri döndü. Transferde Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelen Baki, taraftarı olduğu kulübü üzdü.

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Selahattin Baki'nin Ali Koç'a olan yakınlığı, kriz anlarında sorumluluk alarak camianın görünen yüzü olduğu günler artık geride kaldı.

Selahattin Baki'nin Ali Koç'a olan yakınlığı, kriz anlarında sorumluluk alarak camianın görünen yüzü olduğu günler artık geride kaldı.

Sheffield United Transfer Sorumlusu olarak yolu yine Fenerbahçe ile kesişen Baki, bu kez pazarlık masasının karşı tarafında.

Sheffield United Transfer Sorumlusu olarak yolu yine Fenerbahçe ile kesişen Baki, bu kez pazarlık masasının karşı tarafında.

Pazarlık konusu ise Sheffield United'ın yıldızı Vinicus Junior! Baki, Fenerbahçe'den teklif aldıklarını ancak Sheffield United'ın oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklif olduğu için reddettiklerini söyledi.

Pazarlık konusu ise Sheffield United'ın yıldızı Vinicus Junior! Baki, Fenerbahçe'den teklif aldıklarını ancak Sheffield United'ın oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklif olduğu için reddettiklerini söyledi.

Baki, "Amrabat, Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıradaydı. Onun transferi neticelendiği için Vinicus transfer defteri de Fenerbahçe için kapanmış oldu" açıklaması yaptı.

Baki, "Amrabat, Fenerbahçe'nin listesinde ilk sıradaydı. Onun transferi neticelendiği için Vinicus transfer defteri de Fenerbahçe için kapanmış oldu" açıklaması yaptı.

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