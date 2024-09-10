Fatih Altaylı'dan Galatasaray'la İlgili İddia: Dursun Bey, Savcıya Karaborsa Haberi Yapanları Şikayet Etmiş

Galatasaray'daki karaborsa iddialarına her gün yeni bir olay ekleniyor. Divan Kurulu'nda gizli bir oturumda görüşülen karaborsa olayında savcılığa şikayet yapıldığı bilgisi verilmişti. Ancak Fatih Altaylı bu konuya yeni bir bilgi ile ekleme yaptı.