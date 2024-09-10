Fatih Altaylı'dan Galatasaray'la İlgili İddia: Dursun Bey, Savcıya Karaborsa Haberi Yapanları Şikayet Etmiş
Fatih Altaylı'dan Galatasaray'la İlgili İddia: Dursun Bey, Savcıya Karaborsa Haberi Yapanları Şikayet Etmiş
Galatasaray'daki karaborsa iddialarına her gün yeni bir olay ekleniyor. Divan Kurulu'nda gizli bir oturumda görüşülen karaborsa olayında savcılığa şikayet yapıldığı bilgisi verilmişti. Ancak Fatih Altaylı bu konuya yeni bir bilgi ile ekleme yaptı.
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Fatih Altaylı, Dursun Özbek'in savcılığa yaptığı şikayetin bir örneğine ulaştığını söyledi ve durumların hiç de Özbek'in anlattığı şekliyle olmadığını söyledi.
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Altaylı, "Savcılığa bunu araştırın diye gitmedi, savcıya verdiği ifadede 'asılsız haberleri yapanları bulun' diyor. Sonra da bunun tam tersini yapmış gibi anlatıyor" dedi.
Karaborsanın tüm kulüplerde olduğunu ancak boyutunu bilmediğini söyleyen Fatih Altaylı, "onu da o kulüplerin üyeleri araştırsınlar" dedi.
Altaylı, "İstifa düşünüyorum dedim ama inadına etmiyorum. Bunu üye olarak çok daha rahat ifade edip, kulüp içinde gündeme taşıyabilirim. Aydınlandıktan sonra gerekli şeyler yapılmazsa istifa ederim" dedi.
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