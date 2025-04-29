Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Derbi İçin Aradığı Futbolcuyu Açıkladı
Beşiktaş hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor. Bugün basına açık antrenmanla çalışmaları sürdüren siyah beyazlılarda Solskjaer de basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Keyifli bir ortamda geçen soru cevap bölümünde Ole Gunnar Solskjaer'e Manchester günleri hatırlatıldı. Norveçli teknik adama o takımdan birini almak istese kimi derbide oynatmak ister diye soruldu.
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Beşiktaş derbiye hazırlanıyor.
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"Mnachester United'dan kimi alırsın?"
O anlar kameralara da bu şekilde yansıdı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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