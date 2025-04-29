Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Derbi İçin Aradığı Futbolcuyu Açıkladı

Beşiktaş hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor. Bugün basına açık antrenmanla çalışmaları sürdüren siyah beyazlılarda Solskjaer de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Keyifli bir ortamda geçen soru cevap bölümünde Ole Gunnar Solskjaer'e Manchester günleri hatırlatıldı. Norveçli teknik adama o takımdan birini almak istese kimi derbide oynatmak ister diye soruldu.