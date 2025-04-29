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Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Derbi İçin Aradığı Futbolcuyu Açıkladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer, Derbi İçin Aradığı Futbolcuyu Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.04.2025 - 15:19

Beşiktaş hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor. Bugün basına açık antrenmanla çalışmaları sürdüren siyah beyazlılarda Solskjaer de basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

Keyifli bir ortamda geçen soru cevap bölümünde Ole Gunnar Solskjaer'e Manchester günleri hatırlatıldı. Norveçli teknik adama o takımdan birini almak istese kimi derbide oynatmak ister diye soruldu.

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Beşiktaş derbiye hazırlanıyor.

Beşiktaş derbiye hazırlanıyor.

Hafta sonu Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Hazırlıklarını bugün basına açık şekilde sürdüren Beşiktaş'ta Solskjaer kısa bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Mnachester United'dan kimi alırsın?"

"Mnachester United'dan kimi alırsın?"

Bir muhabir basın toplantısının sonunda 'Manchester United'dan kimin bu derbide oynamasını istersin?' diye sordu. 

Bu soruya Solskjaer'den gazetecileri güldürecek bir cevap geldi. Solskjaer, 'Roy Keane' diyerek aradığı ismi açıkladı.

O anlar kameralara da bu şekilde yansıdı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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