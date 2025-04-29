Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Futbol Takımı Olduğunu Söylerken Obradovic'i Eleştirdi
Serdar Ali Çelikler, Vole'de Fenerbahçe'ye dair yine tartışılacak açıklamalarda bulundu. Çelikler, Fenerbahçe'nin bir spor değil futbol takımı olduğunu söyledi. Buna kanıt olarak da Fenerbahçe'nin marşlarını gösterdi.
Serdar Ali Çelikler'in hedefinde Zeljko Obradovic de vardı.
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Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe futbol takımını eleştirmeyi sürdürüyor.
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"Obradovic şimdi nerede?"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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