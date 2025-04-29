Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Futbol Takımı Olduğunu Söylerken Obradovic'i Eleştirdi

'Senin marşun Pondexterlar, Obradovicler değil.' diyen Serdar Ali Çelikler, basketbol takımını eleştirdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere değindi.

Çelikler, 'Ya bu Obradovic'i çıkarttınız tepemize, nerede bu Obradovic? Ben ona sallarken bana küfrediyorlardı. Nerede lan Obradovic? Senin Fener'in Aziz'in olması, onun paraları olmasa Obradovic şampiyon olabilir miydi? Tapınma kültürünü bırakalım' dedi.