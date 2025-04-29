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Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Futbol Takımı Olduğunu Söylerken Obradovic'i Eleştirdi

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin Futbol Takımı Olduğunu Söylerken Obradovic'i Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.04.2025 - 12:19

Serdar Ali Çelikler, Vole'de Fenerbahçe'ye dair yine tartışılacak açıklamalarda bulundu. Çelikler, Fenerbahçe'nin bir spor değil futbol takımı olduğunu söyledi. Buna kanıt olarak da Fenerbahçe'nin marşlarını gösterdi. 

Serdar Ali Çelikler'in hedefinde Zeljko Obradovic de vardı.

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Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe futbol takımını eleştirmeyi sürdürüyor.

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe futbol takımını eleştirmeyi sürdürüyor.

Ali Koç döneminde şampiyonluk kazanamayan Fenerbahçe'yi eleştiren Çelikler, 'Sen spor kulübü değilsin, futbol kulübüsün. Senin marşın Cihatlar, Lefterler, Canlar, Fikretler'dir' dedi. 

Ünlü yorumcu Fenerbahçe'nin futbol takımı oluşuna basketbol takımı üzerinden verdiği bir örnekle devam etti.

"Obradovic şimdi nerede?"

"Obradovic şimdi nerede?"

'Senin marşun Pondexterlar, Obradovicler değil.' diyen Serdar Ali Çelikler, basketbol takımını eleştirdiği için kendisine yöneltilen eleştirilere değindi. 

Çelikler, 'Ya bu Obradovic'i çıkarttınız tepemize, nerede bu Obradovic? Ben ona sallarken bana küfrediyorlardı. Nerede lan Obradovic? Senin Fener'in Aziz'in olması, onun paraları olmasa Obradovic şampiyon olabilir miydi? Tapınma kültürünü bırakalım' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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