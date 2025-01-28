Beşiktaş'ta Scout Ataması Gerçekleşti: Erling Haaland'ı Bulan Scout Beşiktaş'a Geliyor
Beşiktaş'ta Scout Ataması Gerçekleşti: Erling Haaland'ı Bulan Scout Beşiktaş'a Geliyor
Serdal Adalı'nın başkan adayı olduğu dönem en büyük vaatlerinden biri scout yapılanmasıydı. Almanya'dan önemli scoutlara görev vereceğini söyleyen Adalı bu yönde ilk adımları atıyor. Beşiktaş scoutunu da kuzeyden buldu. Bir dönem Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alan John Vik ile imzalar kısa sürede atılacak. İşte detaylar...
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John Vik'in dünya futbolu, Erling Haaland'ı keşfeden scout olarak tanıyor. Bir dönem Solskjaer ile de çalışan Vik ile Beşiktaş anlaşmak üzere.
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Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev alan Vik, Beşiktaş için bölgesel bir scout görevi üstlenecek.
Haaland'ı bulan scout John Vik, Beşiktaş için Kuzey Ülkeleri ve Kuzey Amerika'dan sorumlu scout olarak çalışacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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