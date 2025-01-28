Beşiktaş'ta Scout Ataması Gerçekleşti: Erling Haaland'ı Bulan Scout Beşiktaş'a Geliyor

Serdal Adalı'nın başkan adayı olduğu dönem en büyük vaatlerinden biri scout yapılanmasıydı. Almanya'dan önemli scoutlara görev vereceğini söyleyen Adalı bu yönde ilk adımları atıyor. Beşiktaş scoutunu da kuzeyden buldu. Bir dönem Ole Gunnar Solskjaer'in ekibinde yer alan John Vik ile imzalar kısa sürede atılacak. İşte detaylar...