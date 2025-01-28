Sultanlar Ligi'nde Denge Değiştirecek Transfer Hamlesi: Hande Baladın, Fenerbahçe'ye Gidiyor

Herkes futbolda transfer harekatına yönelmişken belki de yılın transferi voleyboldan geliyor. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana transfer çalışmalarıyla adından söz ettireceğe benziyor. Fenerbahçe Medicana, hem yurt dışından hem de Filenin Sultanları'ndan önemli isimleri gözüne kestirdi. İlk hedef ise Hande Baladın. İşte detaylar...

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