Sultanlar Ligi'nde Denge Değiştirecek Transfer Hamlesi: Hande Baladın, Fenerbahçe'ye Gidiyor
Sultanlar Ligi'nde Denge Değiştirecek Transfer Hamlesi: Hande Baladın, Fenerbahçe'ye Gidiyor
Herkes futbolda transfer harekatına yönelmişken belki de yılın transferi voleyboldan geliyor. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana transfer çalışmalarıyla adından söz ettireceğe benziyor. Fenerbahçe Medicana, hem yurt dışından hem de Filenin Sultanları'ndan önemli isimleri gözüne kestirdi. İlk hedef ise Hande Baladın. İşte detaylar...
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Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana, yapacağı transfer hamlesiyle ülke çapında ses getirmeye hazırlanıyor.
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mintonette.com 'un haberine göre Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'in yıldız oyuncusu Hande Baladın'ı kadrosuna katmak istiyor.
Milli smaçörün Eczacıbaşı Dynavit ile sözleşmesi bu sene sona eriyor. Bunu fırsat bilen Fenerbahçe Medicana devreye girerek aşama kaydetti.
Hande Baladın'ın da bu transfer sıcak baktığı ve sarı lacivertli camia ile imza aşamasına geldiği iddia edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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