Eyüpspor Kalecisi Berke Özer, Galatasaray'la İlgili Paylaşımlarından Dolayı Pişman

Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e açıklamalarda bulundu.Berke, profesyonel olduğunu şartlar oluşursa Galatasaray'da da oynayabileceğini söyledi. Berke, Galatasaray'la ilgili küfürlü paylaşımlarını da açıkladı. Okan Buruk'a saygısızlık yapmadığını söyleyen Berke yanlış anlaşıldığını anlattı. İşte Berke Özer'in açıklamaları...