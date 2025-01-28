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Eyüpspor Kalecisi Berke Özer, Galatasaray'la İlgili Paylaşımlarından Dolayı Pişman

Eyüpspor Kalecisi Berke Özer, Galatasaray'la İlgili Paylaşımlarından Dolayı Pişman

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2025 - 10:50

Eyüpspor'un başarılı kalecisi Berke Özer, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e açıklamalarda bulundu.Berke, profesyonel olduğunu şartlar oluşursa Galatasaray'da da oynayabileceğini söyledi. Berke, Galatasaray'la ilgili küfürlü paylaşımlarını da açıkladı. Okan Buruk'a saygısızlık yapmadığını söyleyen Berke yanlış anlaşıldığını anlattı. İşte Berke Özer'in açıklamaları...

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Berke Özer, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Berke Özer, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Berke, Galatasaray'a transfer ihtimalini "Ben profesyonel oyuncuyum" diyerek cevapladı. Berke, "Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati, hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur, konuşuruz." dedi.

Berke, Galatasaray'a transfer ihtimalini "Ben profesyonel oyuncuyum" diyerek cevapladı. Berke, "Eğer öyle bir durum olursa hem kulübün menfaati, hem de bizler için doğru bir şey olursa, başka transfer durumları olmazsa oturur, konuşuruz." dedi.

Berke'nin yıllar önce attığı Galatasaray'a dair küfürlü paylaşımları da soruldu. Berke, "Keşke o tweetleri atmasaydım" dedi.

Berke'nin yıllar önce attığı Galatasaray'a dair küfürlü paylaşımları da soruldu. Berke, "Keşke o tweetleri atmasaydım" dedi.

Berke Özer, "Keşke olmasaydı, ama 10 yaşındaydım. Bir şeyin bilincinde değilsiniz, futbolu bilmiyorsunuz..." diyerek kendini savundu.

Berke Özer, "Keşke olmasaydı, ama 10 yaşındaydım. Bir şeyin bilincinde değilsiniz, futbolu bilmiyorsunuz..." diyerek kendini savundu.

Galatasaray maçında topu bilerek Okan Burak'a attığı iddia edilen Berke, "Okan Hocaya neden saygısızlık yapayım? Topu uzağa atmak istedim, keşke sağ tarafa değil de sol tarafa atsaydım." dedi.

Galatasaray maçında topu bilerek Okan Burak'a attığı iddia edilen Berke, "Okan Hocaya neden saygısızlık yapayım? Topu uzağa atmak istedim, keşke sağ tarafa değil de sol tarafa atsaydım." dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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