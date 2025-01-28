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Galatasaray, Fenerbahçe'ye Kaptırdığı Skriniar'ın Ardından Rövanş İçin Mesafe Kat Etti

Galatasaray, Fenerbahçe'ye Kaptırdığı Skriniar'ın Ardından Rövanş İçin Mesafe Kat Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2025 - 09:49

Transfer sezonunda yine Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Skriniar transferinde rakibinin önüne geçerek imza attıran Fenerbahçe tarafı hayli mutlu. Galatasaray camiası da bunun rövanşını istiyor. Okan Buruk ve Dursun Özbek yönetimindeki sarı kırmızılılar rövanş içni düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin alamadığı yıldızı alacaklar.

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Transfer sürecinin bir an önce bitirip UEFA listesine yetiştirmek isteyen Galatasaray'ın stoper ısrarı sürüyor.

Transfer sürecinin bir an önce bitirip UEFA listesine yetiştirmek isteyen Galatasaray'ın stoper ısrarı sürüyor.

Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra Galatasaray da bir transfer çalımının peşine düştü.

Skriniar'ı Fenerbahçe'ye kaptırdıktan sonra Galatasaray da bir transfer çalımının peşine düştü.

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan ancak Lens'in yüksek bonservis talebi nedeniyle transferinden vazgeçilen Avusturyalı stoper Kevin Danso'nun transferinde, Galatasaray'ın önemli bir ilerleme kaydettiği belirtildi.

Milliyet'in haberine göre, Fenerbahçe'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alan ancak Lens'in yüksek bonservis talebi nedeniyle transferinden vazgeçilen Avusturyalı stoper Kevin Danso'nun transferinde, Galatasaray'ın önemli bir ilerleme kaydettiği belirtildi.

Bu sezon 14 maçta forma giyen Danso'nun piyasa değeri 25 milyon Euro ancak Galatasaray'ın pazarlıkla bu talebi düşürdüğü iddia ediliyor.

Bu sezon 14 maçta forma giyen Danso'nun piyasa değeri 25 milyon Euro ancak Galatasaray'ın pazarlıkla bu talebi düşürdüğü iddia ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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