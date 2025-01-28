Galatasaray, Fenerbahçe'ye Kaptırdığı Skriniar'ın Ardından Rövanş İçin Mesafe Kat Etti

Transfer sezonunda yine Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Skriniar transferinde rakibinin önüne geçerek imza attıran Fenerbahçe tarafı hayli mutlu. Galatasaray camiası da bunun rövanşını istiyor. Okan Buruk ve Dursun Özbek yönetimindeki sarı kırmızılılar rövanş içni düğmeye bastı. Fenerbahçe'nin alamadığı yıldızı alacaklar.