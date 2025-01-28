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Milli Takımın Ana İskeletinden 5 Futbolcu Süper Lig'de 1 Futbolcu Milli Takımda Görev Alıyor

Milli Takımın Ana İskeletinden 5 Futbolcu Süper Lig'de 1 Futbolcu Milli Takımda Görev Alıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2025 - 11:36

Kasımpaşa, Hakan Keleş'le dün akşam kazanılan 5-4'lük Hatayspor maçının ardından yolları ayırdı. Teknik direktörlük koltuğunu ise Burak Yılmaz'a teslim ettiler. Burak Yılmaz'ın yeniden Süper Lig'e dönmesiyle Anadolu takımlarında ilginç bir dağılım ortaya çıktı. Bir dönem milli takımdaki takım arkadaşları artık teknik direktör olarak karşı karşıya. 4 Mayıs 2020'deki Kazakistan kadromuz bir kez daha gündeme geldi.

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Haftanın son maçında Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yenmesine rağmen hoca değişikliğine gitti ve göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

Haftanın son maçında Kasımpaşa, Hatayspor'u 5-4 yenmesine rağmen hoca değişikliğine gitti ve göreve Burak Yılmaz'ı getirdi.

Burak Yılmaz'ın lige dönüşüyle birlikte 4 Mayıs 2020'de Kazakistan'a karşı oynadığımız maçın ilk 11'i akıllara geldi. Bu fotoğraftan tam 6 teknik direktör aktif olarak çalışıyor.

Burak Yılmaz'ın lige dönüşüyle birlikte 4 Mayıs 2020'de Kazakistan'a karşı oynadığımız maçın ilk 11'i akıllara geldi. Bu fotoğraftan tam 6 teknik direktör aktif olarak çalışıyor.

Kadroda 5 Süper Lig teknik direktörü yer alıyor, bir tane de milli takım teknik direktörü...

Kadroda 5 Süper Lig teknik direktörü yer alıyor, bir tane de milli takım teknik direktörü...

İlk olarak o takımın kaptanlarından Emre Belözoğlu... Belözoğlu kısa süre önce Antalyaspor ile anlaşarak lige döndü.

İlk olarak o takımın kaptanlarından Emre Belözoğlu... Belözoğlu kısa süre önce Antalyaspor ile anlaşarak lige döndü.

Volkan Demirel ise teknik direktörlük kariyerinin başlarında sayılır ancak kurtarıcı olarak Bodrumspor'un başına getirildi.

Volkan Demirel ise teknik direktörlük kariyerinin başlarında sayılır ancak kurtarıcı olarak Bodrumspor'un başına getirildi.
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Genç teknik direktörlerden Selçuk İnan da bir süredir Gaziantep FK'da başarılı bir performans sergiliyor.

Genç teknik direktörlerden Selçuk İnan da bir süredir Gaziantep FK'da başarılı bir performans sergiliyor.

Arda Turan ise alt ligden şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor'la Süper Lig'de dikkat çekici bir performansa imza atıyor.

Arda Turan ise alt ligden şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkardığı Eyüpspor'la Süper Lig'de dikkat çekici bir performansa imza atıyor.

Beşiktaş ve Kayserispor ile lige giriş yapan Burak Yılmaz da kısa bir aranın ardından Kasımpaşa ile Süper Lig'e döndü.

Beşiktaş ve Kayserispor ile lige giriş yapan Burak Yılmaz da kısa bir aranın ardından Kasımpaşa ile Süper Lig'e döndü.

Ve son olarak U19 Milli Takımı... Genç milli takım bir süredir Sabri Sarıoğlu'na emanet olarak yapılanmada yoluna devam ediyor.

Ve son olarak U19 Milli Takımı... Genç milli takım bir süredir Sabri Sarıoğlu'na emanet olarak yapılanmada yoluna devam ediyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Tehuti

gel gör ki resimdekilerin çoğu futbolu bırakmıştı 2020'de. o nasıl olacak?