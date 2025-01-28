Milli Takımın Ana İskeletinden 5 Futbolcu Süper Lig'de 1 Futbolcu Milli Takımda Görev Alıyor

Kasımpaşa, Hakan Keleş'le dün akşam kazanılan 5-4'lük Hatayspor maçının ardından yolları ayırdı. Teknik direktörlük koltuğunu ise Burak Yılmaz'a teslim ettiler. Burak Yılmaz'ın yeniden Süper Lig'e dönmesiyle Anadolu takımlarında ilginç bir dağılım ortaya çıktı. Bir dönem milli takımdaki takım arkadaşları artık teknik direktör olarak karşı karşıya. 4 Mayıs 2020'deki Kazakistan kadromuz bir kez daha gündeme geldi.