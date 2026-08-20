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Beşiktaş - Kauno Zalgiris Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Maç Şifresiz mi?

Beşiktaş - Kauno Zalgiris Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Maç Şifresiz mi?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 15:59
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UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak turun ilk karşılaşması öncesinde maçın saati, yayınlanacağı kanal ve stat bilgileri araştırılıyor. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki geleceği açısından büyük önem taşıyan eşleşmenin rövanş tarihi de merak ediliyor. 

Peki Beşiktaş-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz izlenebilecek mi, hangi statta oynanacak ve rövanş ne zaman yapılacak? İşte maça dair merak edilen tüm detaylar…

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Beşiktaş - Zalgiris Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş - Zalgiris Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadelede Almanya Futbol Federasyonu’ndan Tobias Stieler düdük çalacak. Stieler’in yardımcılığını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.

Beşiktaş - Zalgiris Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Beşiktaş - Zalgiris Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bu platformlar abonelik gerektirdiği için maç şifresiz olarak yayınlanmayacak; takip etmek isteyenlerin ilgili yayıncının abonelik seçeneklerinden yararlanması gerekiyor.

Beşiktaş Zalgiris Maçı Nerede Oynanacak, Saat Kaçta?

Beşiktaş Zalgiris Maçı Nerede Oynanacak, Saat Kaçta?

Mücadele, İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. Beşiktaş, taraftarı önünde çıkacağı ilk karşılaşmanın ardından rövanşa avantajlı gitmek istiyor. Siyah-beyazlılar, play-off turuna Hradec Kralove’yi üçüncü eleme turunda saf dışı bırakarak yükseldi. Beşiktaş, Çekya’da oynanan ilk maçı 1-0 kazanırken İstanbul’daki rövanştan da aynı skorla galip ayrıldı ve rakibini toplamda 2-0’la eledi.  Kauno Zalgiris karşılaşması da Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak.

Beşiktaş Zalgiris Rövanş Maçı Ne Zaman?

Beşiktaş Zalgiris Rövanş Maçı Ne Zaman?

Rövanş maçı 27 Ağustos 2026 Perşembe günü Litvanya’da oynanacak. İki karşılaşmanın sonunda toplam skorda üstün olan takım UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükselecek. Elenen taraf ise yoluna UEFA Konferans Ligi lig aşamasında devam edecek. Bu eşleşme Beşiktaş için ayrıca bir ilk olacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında daha önce hiçbir Litvanya takımıyla karşılaşmadı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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