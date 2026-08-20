Beşiktaş - Kauno Zalgiris Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Maç Şifresiz mi?
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UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek isteyen Beşiktaş, play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak turun ilk karşılaşması öncesinde maçın saati, yayınlanacağı kanal ve stat bilgileri araştırılıyor. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki geleceği açısından büyük önem taşıyan eşleşmenin rövanş tarihi de merak ediliyor.
Peki Beşiktaş-Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Karşılaşma şifresiz izlenebilecek mi, hangi statta oynanacak ve rövanş ne zaman yapılacak? İşte maça dair merak edilen tüm detaylar…
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Beşiktaş - Zalgiris Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?
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Beşiktaş - Zalgiris Maçı Hangi Kanalda, Şifresiz mi?
Beşiktaş Zalgiris Maçı Nerede Oynanacak, Saat Kaçta?
Beşiktaş Zalgiris Rövanş Maçı Ne Zaman?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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