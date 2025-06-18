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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rakibi Belli Oldu: Arda Turan Beşiktaş’a Rakip Olabilir

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rakibi Belli Oldu: Arda Turan Beşiktaş’a Rakip Olabilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.06.2025 - 14:21 Son Güncelleme: 18.06.2025 - 14:30

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş'ın 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Buna göre Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Shakhtar Donetsk’in yeni teknik direktörü Arda Turan oldu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi yapıldı.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde 2. eleme turunda 16 takımın yer aldığı 8 eşleşme belli oldu.

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndaki rakibi teknik direktörü Arda Turan olan Shakhtar Donetsk ile Ilves Tampere eşleşmesinin galibi oldu. Beşiktaş, ilk maçı İstanbul’da oynayacak.

Eşleşmeler

Lugano - Paksi / Cluj

Sabah / Celje - AEK Larnaca / Partizan

Levski Sofia / Hapoel Beer Sheva - Braga

Banik Ostrava - Legia Varşova / Aktobe

Anderlecht - Spartak Trnava / Hacken

Sheriff / Pristina - Utrecht

Midtylland - Hibernian

Beşiktaş - Shakhtar / Ilves Tampere

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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futboltopu20

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futboltopu20

futbol savaştan mı önemli en başa geliyor ırak israil çatışması hemen kalkmış listeden

kerimaslan1991

doğru diyorsun o kadar uzak kalmışsın savaşan ülkeleri karıştırmışsın:)

denizbaykal

Genel başkanlık dönemimde milli takımdaydı