Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki Rakibi Belli Oldu: Arda Turan Beşiktaş’a Rakip Olabilir
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş'ın 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. Buna göre Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Shakhtar Donetsk’in yeni teknik direktörü Arda Turan oldu.
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimi yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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😝🤪😄😀😅😃😆🤣😂😁😜😛😝
futbol savaştan mı önemli en başa geliyor ırak israil çatışması hemen kalkmış listeden
doğru diyorsun o kadar uzak kalmışsın savaşan ülkeleri karıştırmışsın:)
Genel başkanlık dönemimde milli takımdaydı