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Beşiktaş, Deplasmanda 9 Kişilik Konyaspor'a Mağlup Oldu

Beşiktaş, Deplasmanda 9 Kişilik Konyaspor'a Mağlup Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 22:35

Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu. Beşiktaş'ın pozisyonlara girdiği maçta Konyasor kalesi ve savunması duvar örerken Konyaspor tek golle üç puanı aldı. 

Konyaspor, maçta iki kırmızı kart görürken maçı 9 kişi tamamladı. Beşiktaş bir kez daha eksik kalmış rakibini yenemedi.

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Beşiktaş 28.hafta maçında bir kez daha taraftarını üzdü.

Beşiktaş 28.hafta maçında bir kez daha taraftarını üzdü.

27.dakikada Melih Bostan, Paulista'ya yaptığı hareket sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 

Beşiktaş, direkleri ve kaleci Deniz'i geçemezken 45.dakikada Uğurcan'ın golüyle 1-0 geriye düştü.

Beşiktaş'ın baskıları sonuç vermedi.

Beşiktaş'ın baskıları sonuç vermedi.

Beşiktaş , Konyaspor kalesini ablukaya aldığı dakikalarda ilk kırmızı kartta itirazdan sarı kart gören Ndao ikinci sarı kartı gördü. 65.dakikada Konyaspor 9 kişi kaldı. 

Beşiktaş'ın neredeyse ceza sahasına kapattığı Konyaspor'a karşı atakları devam etti ancak sonuç alınamadı.

Üst üste iki mağlubiyet...

Üst üste iki mağlubiyet...

Gaziantep FK'ya da on kişi kaldığı maçta yenilen Beşiktaş bu kez 9 kişi kalan rakibini geçemeyerek kötü bir seriye imza attı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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