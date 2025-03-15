Beşiktaş, Deplasmanda 9 Kişilik Konyaspor'a Mağlup Oldu

Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu. Beşiktaş'ın pozisyonlara girdiği maçta Konyasor kalesi ve savunması duvar örerken Konyaspor tek golle üç puanı aldı.

Konyaspor, maçta iki kırmızı kart görürken maçı 9 kişi tamamladı. Beşiktaş bir kez daha eksik kalmış rakibini yenemedi.