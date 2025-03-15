Beşiktaş, Deplasmanda 9 Kişilik Konyaspor'a Mağlup Oldu
Beşiktaş, Deplasmanda 9 Kişilik Konyaspor'a Mağlup Oldu
Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş, Konyaspor'a konuk oldu. Beşiktaş'ın pozisyonlara girdiği maçta Konyasor kalesi ve savunması duvar örerken Konyaspor tek golle üç puanı aldı.
Konyaspor, maçta iki kırmızı kart görürken maçı 9 kişi tamamladı. Beşiktaş bir kez daha eksik kalmış rakibini yenemedi.
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Beşiktaş 28.hafta maçında bir kez daha taraftarını üzdü.
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Beşiktaş'ın baskıları sonuç vermedi.
Üst üste iki mağlubiyet...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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