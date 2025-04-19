Beşiktaş Bu Hafta da Deplasmanda Göztepe'ye Takıldı

Bir dönem Beşiktaş forması giyen İsmail Köybaşı, sezonun en şık gollerinden birine Beşiktaş karşısında imza attı. Mert Günok'u çaresiz bırakan şut, sezonun gollerinde önemli bir sıralamada olacak cinstendi.

46.dakikada gelen bu golün ardından iki teknik adam da oyuna müdahale etti ancak istenen golü iki taraf da bulamadı.

Beşiktaş son galibiyetini üç hafta önce Galatasaray'ı yenerek aldı.