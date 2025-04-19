Beşiktaş Bu Hafta da Deplasmanda Göztepe'ye Takıldı
Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oldu. Siyah Beyazlılar kötü gidişatı sonlandırmak için çıktıkları maçtan bir kez daha hüsranla sahadan ayrıldı. İzmirli taraftarların yoğun ilgisi olan maçta taraflar, iki yarıda attıkları birer golle sahadan bir puan aldılar.
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Beşiktaş, puan kayıplarının ardından Göztepe deplasmanına çıktı.
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Perdeyi Beşiktaş açtı.
Eski takımına jeneriklik gol!
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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