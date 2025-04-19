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Beşiktaş Bu Hafta da Deplasmanda Göztepe'ye Takıldı

Beşiktaş Bu Hafta da Deplasmanda Göztepe'ye Takıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2025 - 21:03 Son Güncelleme: 19.04.2025 - 21:11

Süper Lig'in 32.haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oldu. Siyah Beyazlılar  kötü gidişatı sonlandırmak için çıktıkları maçtan bir kez daha hüsranla sahadan ayrıldı. İzmirli taraftarların yoğun ilgisi olan maçta taraflar, iki yarıda attıkları birer golle sahadan bir puan aldılar.

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Beşiktaş, puan kayıplarının ardından Göztepe deplasmanına çıktı.

Beşiktaş, puan kayıplarının ardından Göztepe deplasmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, son RAMS Başakşehir maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Salih Uçan yedeğe çekilirken, sakat Muçi kadroya alınmadı; Emirhan Topçu ve Hadziahmetovic ilk 11’de yer aldı.

Beşiktaş sahaya: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Oxlade-Chamberlain, Rashica, Hadziahmetovic, Gedson, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu 11’iyle çıktı.

Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Konyaspor yenilgisi sonrası 3 değişiklik yaptı. Koray, Juan ve Kubilay’ın yerine Bokele, Tijanic ve Emerson 11’e dahil edildi. Göztepe, Lis, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Ogün, Tijanic, Emerson ve Romulo 11’iyle sahadaydı.

Perdeyi Beşiktaş açtı.

Perdeyi Beşiktaş açtı.

Beşiktaş maça hızlı başladı. Siyah beyazlılar henüz onuncu dakikada Rafa Silva ile öne geçti. İlk yarıda Göztepe pozisyonlar bulsa da maç daha çok Beşiktaş'ın kontrolünde görünüyordu. Devre misafir takımın 1-0'lık üstünlüğü ile noktalandı.

Eski takımına jeneriklik gol!

Eski takımına jeneriklik gol!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen İsmail Köybaşı, sezonun en şık gollerinden birine Beşiktaş karşısında imza attı. Mert Günok'u çaresiz bırakan şut, sezonun gollerinde önemli bir sıralamada olacak cinstendi. 

46.dakikada gelen bu golün ardından iki teknik adam da oyuna müdahale etti ancak istenen golü iki taraf da bulamadı. 

Beşiktaş son galibiyetini üç hafta önce Galatasaray'ı yenerek aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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