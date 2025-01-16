Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Adliyeye Sevk Edildi
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Adliyeye Sevk Edildi
İstanbul’da Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Akpolat, sağlık kontrolünün ardından savcılığa çıkarılacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Aziz İhsan Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verecek ihale organize ettiği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından soruşturma başlatılmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akpolat’ın da bulunduğu 40 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in işlemlerinin cezaevinde yapıldığı öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın