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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Kongrede Oğlunu Tokatladı

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Kongrede Oğlunu Tokatladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.12.2024 - 20:03

Beşiktaş'ta kongre hayli gergin geçiyor. Sandıklar açılana kadar ortam Ahmet Nur Çebi'nin gelişiyle tavan olmuştu. Sandıklar açılmaya başlandıkça da adayların destekçileri arasında gerginlikler oluşmaya başladı. Hüseyin Yücel'in listesindeki Mete Vardar ise tartışmalı bir harekete imza attı. Vardar, kongrede kendisini uyarmaya çalışan oğlunu tokatladı.

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Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş kongresinde tartışmalı bir harekete imza attı.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Beşiktaş kongresinde tartışmalı bir harekete imza attı.

Sahnede gergin olduğu görülen ve zaman zaman tartışmalara giren Vardar'ı oğlu Ege Sinan Vardar uyarmak istedi.

Sahnede gergin olduğu görülen ve zaman zaman tartışmalara giren Vardar'ı oğlu Ege Sinan Vardar uyarmak istedi.

Oğlunun uyarısına sinirlendiği görülen Mete Vardar'ın oğluna attığı tokat ise kameralara yansıdı.

Oğlunun uyarısına sinirlendiği görülen Mete Vardar'ın oğluna attığı tokat ise kameralara yansıdı.

İkili daha sonra bir araya tekrar geldi ve Mete Vardar'ın oğlunu öperek gönlünü aldığı görüldü.

İkili daha sonra bir araya tekrar geldi ve Mete Vardar'ın oğlunu öperek gönlünü aldığı görüldü.

Vardar'ın başka bir bölümde de Beşiktaş taraftarı ve yorumcu olan Bülent Uslu ile tartıştığı görüldü.

Vardar'ın başka bir bölümde de Beşiktaş taraftarı ve yorumcu olan Bülent Uslu ile tartıştığı görüldü.
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Mete Vardar daha önce de kamuoyunda hakem eleştirisi yaparken "Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!" sözleriyle gündem olmuştu.

Mete Vardar daha önce de kamuoyunda hakem eleştirisi yaparken "Şu maçın hakemi olsam, evime gidip çocuklarımın yüzüne bakamazdım! Çocuğu olsam bu hakemin, yüzüne tükürürdüm!" sözleriyle gündem olmuştu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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