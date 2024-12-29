Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Kongrede Oğlunu Tokatladı

Beşiktaş'ta kongre hayli gergin geçiyor. Sandıklar açılana kadar ortam Ahmet Nur Çebi'nin gelişiyle tavan olmuştu. Sandıklar açılmaya başlandıkça da adayların destekçileri arasında gerginlikler oluşmaya başladı. Hüseyin Yücel'in listesindeki Mete Vardar ise tartışmalı bir harekete imza attı. Vardar, kongrede kendisini uyarmaya çalışan oğlunu tokatladı.