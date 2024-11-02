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Bengü Neden Boşandı? Bengü ve Selim Selimoğlu'nun Boşanma Sebebi Neydi?

Bengü Neden Boşandı? Bengü ve Selim Selimoğlu'nun Boşanma Sebebi Neydi?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 16:00

Daha önce de ayrılık haberiyle gündeme gelen Şarkıcı Bengü ve eski eşi Selim Selimoğlu, 6 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Bengü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada boşanma kararı aldıklarını açıkladı. Bu haberi duyan birçok kişi evliliğin neden bittiğini araştırmaya başladı.

Peki, Bengü neden boşandı?

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Bengü ve Selim Selimoğlu Neden Boşandı?

Bengü ve Selim Selimoğlu Neden Boşandı?

Ünlü Şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak aralarındaki fikir ayrılıklarını sebep gösterdi. Eski eşi Selim Selimoğlu ile aralarındaki fikir ayrılıklarını çözemeyeceklerini anladıkları için boşanma kararı aldıklarını duyurdu.

TV8’de yayınlanan Aramızda Kalmasın programının sunucusu Müge Dağıstanlı ise boşanmanın perde arkasındaki asıl nedenin, Selim Selimoğlu’nun işleri nedeniyle evden uzaklaşması ve bu durumun zamanla ayrılığa neden olması olarak anlattı.

Bengü ve Selim Selimoğlu Nasıl Tanıştı?

Bengü ve Selim Selimoğlu Nasıl Tanıştı?

Bengü, katıldığı bir programda eski eşi Selim Selimoğlu ile nasıl tanıştıklarını anlatmıştı. Ünlü şarkıcının anlattığına göre Maçka'da bir mekanda sahneye çıkarken, Selim Selimoğlu ortak arkadaşlarıyla mekana gelmiş. 

Daha sonra Bengü, Selim Selimoğlu'nu sosyal medyadan takip etmiş ve ardından ''Seni takip ettim ama inşallah rahatsız olmadın. Ortak arkadaşımız Eda'ya da 'Seni bir yerlerden tanıyorum' dedim'' şeklinde bir mesaj atmış. Selim Selimoğlu ise telefon numarasını yazmış ve ikili bu şekilde tanışmış.

Bengü Konserinde Neden Ağladı?

Bengü Konserinde Neden Ağladı?

Ankara'da verdiği konserde sevenleriyle buluşan Bengü, 45 bin kişinin hep bir ağızdan ''Ağla Kalbim'' şarkısına eşlik etmesi nedeniyle gözyaşlarını tutamamıştı. Ancak boşanma haberinden sonra o anları hatırlayan kişiler, ''Acaba o zamanlarda bir problem vardı da ondan mı ağladı'' yorumunda bulunmuştu. Bu konuyla ilgili ne yazık ki net bir açıklama gelmedi.

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