Bengü Neden Boşandı? Bengü ve Selim Selimoğlu'nun Boşanma Sebebi Neydi?

Ankara'da verdiği konserde sevenleriyle buluşan Bengü, 45 bin kişinin hep bir ağızdan ''Ağla Kalbim'' şarkısına eşlik etmesi nedeniyle gözyaşlarını tutamamıştı. Ancak boşanma haberinden sonra o anları hatırlayan kişiler, ''Acaba o zamanlarda bir problem vardı da ondan mı ağladı'' yorumunda bulunmuştu. Bu konuyla ilgili ne yazık ki net bir açıklama gelmedi.