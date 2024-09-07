Benfica'da Kerem Aktürkoğlu İtirafı: İlk Tercih Değilmiş
Benfica'da Kerem Aktürkoğlu İtirafı: İlk Tercih Değilmiş
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin ardından Portekiz'deki etkileri sürüyor.
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transferi Türkiye'de olduğu kadar Portekiz'de de ilginç tepkiler almayı sürdürüyor.
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Nuno Martins, Rafa Silva'nın ayrılığı ile ilişkilendirdiği transferde ilk tercihin Kerem olmadığını ancak denenen ismin olmadığı için Benfica'nın Kerem'e yöneldiğini söyledi:
Pedro Cadima da "bu hesapta olan bir şey değildi" derken, Rafa Silva'nın gidişinin transferde etkili olduğunu anlattı:
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