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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu İtirafı: İlk Tercih Değilmiş

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu İtirafı: İlk Tercih Değilmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.09.2024 - 23:09

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin ardından Portekiz'deki etkileri sürüyor.

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transferi Türkiye'de olduğu kadar Portekiz'de de ilginç tepkiler almayı sürdürüyor.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transferi Türkiye'de olduğu kadar Portekiz'de de ilginç tepkiler almayı sürdürüyor.

Portekiz basınından Record'dan Nuno Martins ve A Bola'dan Pedro Cadima, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer sürecini Fanatik'e detaylı olarak açıkladı.

Nuno Martins, Rafa Silva'nın ayrılığı ile ilişkilendirdiği transferde ilk tercihin Kerem olmadığını ancak denenen ismin olmadığı için Benfica'nın Kerem'e yöneldiğini söyledi:

Nuno Martins, Rafa Silva'nın ayrılığı ile ilişkilendirdiği transferde ilk tercihin Kerem olmadığını ancak denenen ismin olmadığı için Benfica'nın Kerem'e yöneldiğini söyledi:

Nuno Martins, 'Rafa'nın ayrılması ve David Neres'in transferinden sonra Benfica'nın yaratıcı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı. Bu tür durumlarda kulüplerin değerlendirdiği birkaç aday bulunur. Başlangıçta Kerem öncelikli seçeneklerden biri değildi. Ancak başka oyuncuları denedikten sonra Kerem, değerlendirmeye alınan isimlerden biri oldu,' şeklinde belirtti.

Pedro Cadima da "bu hesapta olan bir şey değildi" derken, Rafa Silva'nın gidişinin transferde etkili olduğunu anlattı:

Pedro Cadima da "bu hesapta olan bir şey değildi" derken, Rafa Silva'nın gidişinin transferde etkili olduğunu anlattı:

'Rui Costa, özellikle Rafa'nın Beşiktaş'a gitmesinden bu yana, hıza sahip bir adamın kadroyu daha fazla dengeleyeceğini fark ederek hassasiyetle hareket etmiş olabilir. Ve belki de bunu, arkadaşı Fatih Terim'in tavsiyesiyle yapmıştır.'

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