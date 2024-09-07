Benfica'da Kerem Aktürkoğlu İtirafı: İlk Tercih Değilmiş

Nuno Martins, 'Rafa'nın ayrılması ve David Neres'in transferinden sonra Benfica'nın yaratıcı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı vardı. Bu tür durumlarda kulüplerin değerlendirdiği birkaç aday bulunur. Başlangıçta Kerem öncelikli seçeneklerden biri değildi. Ancak başka oyuncuları denedikten sonra Kerem, değerlendirmeye alınan isimlerden biri oldu,' şeklinde belirtti.