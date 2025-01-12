Ben Her Türden Şarkı Dinlerim Diyenler Buraya! Türküden Popa 15 Şarkılık Dev Liste!
Ben Her Türden Şarkı Dinlerim Diyenler Buraya! Türküden Popa 15 Şarkılık Dev Liste!
“Benim için müziğin türü fark etmez, yeter ki güzel olsun” diyenlerden misin? O zaman doğru yerdesin! Türküden popa, rock’tan arabeske her türden melodiyi bir araya getirdiğimiz bu dev listeyle ruh haline uygun şarkıyı bulacaksın.
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1. Mert Demir - Cehennemin Dibi (Live At Tolan)
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2. Semicenk - Eyvah Neye Yarar
3. AL FADİMEM - Eser Eyüboğlu & Ezgi Eyüboğlu
4. Aleyna Tilki - Ayrı Gitme
5. Nurettin Rençber-Aşk Sana Benzer
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6. Ayrılsak Da Beraberiz (Ne O Bensiz Edebilir)
7. Beni Bul Anne (Ahmet Kaya)
8. Elmira Rəhimova — İntizar (Rəsmi Audio)
9. Velet - Gözlerimi Kapattım
10. Miras
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11. Ali Kınık - Zemheri
12. Songül Karlı - Yalan (Official Video)
13. Ahmet Hatipoğlu - Güzel Kız (Official Music Video)
14. Mabel Matiz - Gök Nerede
15. Gülden Karaböcek - Sevsen Ne Olurdu
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