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Ben Her Türden Şarkı Dinlerim Diyenler Buraya! Türküden Popa 15 Şarkılık Dev Liste!

etiket Ben Her Türden Şarkı Dinlerim Diyenler Buraya! Türküden Popa 15 Şarkılık Dev Liste!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 23:08

“Benim için müziğin türü fark etmez, yeter ki güzel olsun” diyenlerden misin? O zaman doğru yerdesin! Türküden popa, rock’tan arabeske her türden melodiyi bir araya getirdiğimiz bu dev listeyle ruh haline uygun şarkıyı bulacaksın. 

Hazırsan müzik dolu bir keşfe çıkıyoruz!

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1. Mert Demir - Cehennemin Dibi (Live At Tolan)

2. Semicenk - Eyvah Neye Yarar

3. AL FADİMEM - Eser Eyüboğlu & Ezgi Eyüboğlu

4. Aleyna Tilki - Ayrı Gitme

5. Nurettin Rençber-Aşk Sana Benzer

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6. Ayrılsak Da Beraberiz (Ne O Bensiz Edebilir)

7. Beni Bul Anne (Ahmet Kaya)

8. Elmira Rəhimova — İntizar (Rəsmi Audio)

9. Velet - Gözlerimi Kapattım

10. Miras

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11. Ali Kınık - Zemheri

12. Songül Karlı - Yalan (Official Video)

13. Ahmet Hatipoğlu - Güzel Kız (Official Music Video)

14. Mabel Matiz - Gök Nerede

15. Gülden Karaböcek - Sevsen Ne Olurdu

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Ecivicivokke
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