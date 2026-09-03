“Ben Böyle Bir İnsan Değildim” Diyorsanız Dikkat: Psikolojik Olarak Tükendiğinizi Gösteren 9 Sessiz Değişim

“Ne yemek istiyorum?”

“Bugün ne giysem?”

“Bu mesaja şimdi mi cevap versem?”

Normalde otomatik verebildiğiniz kararların üzerinde uzun süre düşünmeye başladıysanız bunu hemen kararsız bir kişiliğe bağlamamak gerekir.

Yoğun zihinsel yük altında karar vermek de yorucu hale gelebilir.

Bazen insan büyük kararları değil, gün içindeki yüz küçük kararı taşıyamamaya başlar.

5. Hiçbir şey yapmak istemiyor ama hiçbir şey yapmayınca da rahat edemiyorsanız

Belki de en yorucu döngülerden biri budur.

Bir şey yapmak istemezsiniz.

Yapmayınca suçluluk hissedersiniz.

Dinlenmeye çalışırsınız.

Bu kez “zamanımı boşa harcıyorum” düşüncesi gelir.

Sonunda ne gerçekten çalışabilirsiniz ne de gerçekten dinlenebilirsiniz.

Buradaki problem tembellik olmayabilir. Bazen kişi dinlenmeyi bile performansa dönüştürmeye başlamıştır.

6. Eskiden keyif aldığınız şeyler artık “uğraş” gibi geliyorsa

Arkadaşlarla buluşmak.

Film seçmek.

Yemek yapmak.

Spor yapmak.

Dışarı çıkmak.

Bir dönem sizi besleyen şeylerin artık yapılacaklar listesindeki başka bir madde gibi hissettirmesi dikkate değer bir değişimdir.

Burada önemli olan tek bir gün değil, kişinin kendi olağan haline kıyasla ortaya çıkan değişimin süresi ve şiddetidir.

7. Sürekli “her şeyi hallettikten sonra rahatlayacağınızı” düşünüyorsanız

“Şu proje bitsin.”

“Bu ay geçsin.”

“Şunu da çözelim.”

“Ondan sonra rahatlayacağım.”

Fakat biri bitince diğeri geliyor.

Ve rahatlama sürekli gelecekte bir tarihe erteleniyor.

Bu durumda insan farkında olmadan yaşamaya değil, sürekli hayatı “tamamlamaya” çalışabilir.

Oysa yapılacaklar listesinin tamamen bittiği kusursuz gün çoğu insan için hiç gelmez.

8. Kendinize karşı kullandığınız dil sertleştiyse

“Niye bunu da yapamadın?”

“Herkes yapıyor.”

“Abartıyorsun.”

“Kendine gel.”

İnsan psikolojik olarak zorlandığında her zaman kendisine daha şefkatli davranmaz.

Tam tersine, performansındaki düşüşü fark ettikçe kendisini daha fazla zorlamaya başlayabilir.

Böylece zorlanma → performans düşüşü → kendini eleştirme → daha fazla zorlanma şeklinde bir döngü oluşabilir.