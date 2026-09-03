“Ben Böyle Bir İnsan Değildim” Diyorsanız Dikkat: Psikolojik Olarak Tükendiğinizi Gösteren 9 Sessiz Değişim
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Psikolojik olarak zorlandığımızı her zaman “çok kötüyüm” diyerek fark etmeyiz.
Bazen hayat devam eder. İşe gideriz, mesajlara cevap veririz, insanlarla görüşürüz, hatta güleriz. Dışarıdan bakıldığında belirgin bir sorun görünmeyebilir.
Ama bir noktada insan kendisiyle ilgili küçük bir cümle kurmaya başlar:
“Ben eskiden böyle değildim.”
Aslında bu cümle önemli olabilir. Çünkü psikolojik zorlanma bazen büyük krizlerden önce, kişiliğimiz sandığımız küçük değişimlerle kendini gösterebilir.
İşte gözden kaçabilen bazı değişimler:
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1. Eskiden önemsemediğiniz şeylere artık tahammül edemiyorsanız
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4. Küçük kararlar bile gereğinden fazla zor gelmeye başladıysa
9. Ve belki de en önemlisi: Kendinizi özlemeye başladıysanız
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