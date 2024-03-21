Bella Hadid'in "Çalmayın Şunu Anısı Var" Diyerek Kapattırdığı 12 The Weeknd Şarkısı
Bella Hadid'in "Çalmayın Şunu Anısı Var" Diyerek Kapattırdığı 12 The Weeknd Şarkısı
The Weeknd'in Bella Hadid'i ne kadar üzdüğünü bilmeyen yoktur herhalde. O yüzden aslında çalan her The Weeknd şarkısı Bella için 'Anısı var abi yaa' olabilecek potansiyelde...
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1. The Weeknd - Save Your Tears
2. The Weeknd - Call Out My Name
3. The Weeknd - Blinding Lights
4. The Weeknd - Reminder
5. The Weeknd, JENNIE, Lily-Rose Depp - One Of The Girls
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6. The Weeknd - I Was Never There feat. Gesaffelstein
7. The Weeknd - Earned It (Fifty Shades Of Grey)
8. The Weeknd - Take Me Back
9. The Weeknd - Die For You
10. The Weeknd - Often
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11. The Weeknd - Can't Feel My Face
12. The Weeknd - After Hours
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