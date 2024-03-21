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Bella Hadid'in "Çalmayın Şunu Anısı Var" Diyerek Kapattırdığı 12 The Weeknd Şarkısı

etiket Bella Hadid'in "Çalmayın Şunu Anısı Var" Diyerek Kapattırdığı 12 The Weeknd Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 20:44

The Weeknd'in Bella Hadid'i ne kadar üzdüğünü bilmeyen yoktur herhalde. O yüzden aslında çalan her The Weeknd şarkısı Bella için 'Anısı var abi yaa' olabilecek potansiyelde...

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1. The Weeknd - Save Your Tears

2. The Weeknd - Call Out My Name

3. The Weeknd - Blinding Lights

4. The Weeknd - Reminder

5. The Weeknd, JENNIE, Lily-Rose Depp - One Of The Girls

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6. The Weeknd - I Was Never There feat. Gesaffelstein

7. The Weeknd - Earned It (Fifty Shades Of Grey)

8. The Weeknd - Take Me Back

9. The Weeknd - Die For You

10. The Weeknd - Often

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11. The Weeknd - Can't Feel My Face

12. The Weeknd - After Hours

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