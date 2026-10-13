Belediyeye Karşı Davayı Kazandıktan Sonra Evinin Önüne 54 Dev Blok Diktiler
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İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki Matlock'ta yaşayan 81 yaşındaki Helene Ball, bahçe kapısının önündeki geçiş hakkı için açtığı davayı kazandı. Karardan sonra evinin önüne yerleştirilen lego parçalarını andıran beton bloklar ise yeni bir tartışma başlattı.
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Kaynak: LBC, Belper News
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Nisan 2023'te bahçe kapısının önüne konulan metal çit, uzun süren bir hukuk mücadelesini başlattı.
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Mahkeme kararının ardından evin önüne lego tuğlasını andıran dev beton bloklar yerleştirildi.
Derbyshire İl Meclisi, yaşanan rahatsızlık için özür diledi ve Ball'ın erişim hakkını kabul ettiğini belirtti.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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