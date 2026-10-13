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Belediyeye Karşı Davayı Kazandıktan Sonra Evinin Önüne 54 Dev Blok Diktiler

Belediyeye Karşı Davayı Kazandıktan Sonra Evinin Önüne 54 Dev Blok Diktiler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 16:21
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İngiltere'nin Derbyshire bölgesindeki Matlock'ta yaşayan 81 yaşındaki Helene Ball, bahçe kapısının önündeki geçiş hakkı için açtığı davayı kazandı. Karardan sonra evinin önüne yerleştirilen lego parçalarını andıran beton bloklar ise yeni bir tartışma başlattı.

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Kaynak: LBC, Belper News

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Nisan 2023'te bahçe kapısının önüne konulan metal çit, uzun süren bir hukuk mücadelesini başlattı.

Nisan 2023'te bahçe kapısının önüne konulan metal çit, uzun süren bir hukuk mücadelesini başlattı.

1967'den beri Matlock'ta yaşayan emekli öğretmen Helene Ball'ın bahçe kapısı, Derbyshire İl Meclisi'ne ait bir otoparka açılıyor. Ball ve ailesi yıllar boyunca bu geçitten sorunsuz geçti.

Nisan 2023'te Ball alışverişten dönerken komşusu, meclisin bahçe kapısının önündeki metal çiti betonla sabitlediğini söyledi. Yaklaşık üç yıllık yasal sürecin ardından Ball davayı kazandı.

Mahkeme kararının ardından evin önüne lego tuğlasını andıran dev beton bloklar yerleştirildi.

Mahkeme kararının ardından evin önüne lego tuğlasını andıran dev beton bloklar yerleştirildi.

Haberlere göre İl Meclisi, 40 bin ile 50 bin sterlin arasında değişen yargılama masrafını ödemek ve Ball'ın evine erişimi bir daha engellememek zorunda kaldı. Karardan haftalar sonra evin çevresine, sayısı bazı haberlerde 54 olarak verilen büyük beton bloklar yerleştirildi.

Bloklar bahçe kapısına erişimi engellemiyor, çimenlere araç park edilmesini önlemeyi amaçlıyor. Ball, internetteki bir yorumdan doğan 'Gangster Granny' lakabını beğendiğini söylüyor.

Derbyshire İl Meclisi, yaşanan rahatsızlık için özür diledi ve Ball'ın erişim hakkını kabul ettiğini belirtti.

Derbyshire İl Meclisi, yaşanan rahatsızlık için özür diledi ve Ball'ın erişim hakkını kabul ettiğini belirtti.

Derbyshire İl Meclisi, 2023'te alanı güvenceye alırken yaşanan rahatsızlık için özür diledi. Meclis, çitlerinin komşu bahçelere erişimi engellediğini ve Ball'ın arazi üzerinde erişim hakları bulunduğunu kabul ettiğini belirtti.

Meclis, mahkemenin nihai kararını vermesinin ardından konunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesini umduğunu ifade etti. Bölgedeki otoparkın ise yerel haberlere göre konut projeleri nedeniyle tartışma konusu olduğu belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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