Belediyeye Karşı Davayı Kazandıktan Sonra Evinin Önüne 54 Dev Blok Diktiler

Haberlere göre İl Meclisi, 40 bin ile 50 bin sterlin arasında değişen yargılama masrafını ödemek ve Ball'ın evine erişimi bir daha engellememek zorunda kaldı. Karardan haftalar sonra evin çevresine, sayısı bazı haberlerde 54 olarak verilen büyük beton bloklar yerleştirildi.

Bloklar bahçe kapısına erişimi engellemiyor, çimenlere araç park edilmesini önlemeyi amaçlıyor. Ball, internetteki bir yorumdan doğan 'Gangster Granny' lakabını beğendiğini söylüyor.