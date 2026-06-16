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Belçika Mısır Maçının Oynandığı Stat The Last of Us Hayranlarının Dikkatinden Kaçmadı

Belçika Mısır Maçının Oynandığı Stat The Last of Us Hayranlarının Dikkatinden Kaçmadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.06.2026 - 14:29
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2026 Dünya Kupası'nın önemli statlarından Seattle'daki Lumen Field dün Belçika ile Mısır arasında oynanan grup maçı sayesinde yeniden gündeme oturdu. Karşılaşma 1-1 berabere bitti ancak asıl dikkat çeken olay stadyumun The Last of Us Part II oyunundaki SoundView Stadium ile neredeyse birebir benzerliği oldu.

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Oyunseverler, maç yayınlarında stadın geniş açılarından tanıdık manzarayı hemen fark etti.

Oyunseverler, maç yayınlarında stadın geniş açılarından tanıdık manzarayı hemen fark etti.

Özellikle Ellie ve Abby'nin Seattle bölümlerinde geçtiği yıkık, post-apokaliptik SoundView Stadium sahneleriyle gerçek Lumen Field yan yana konunca sosyal medyada viral oldu.

The Last of Us Part II'de SoundView Stadium WLF'nin ana üssü olarak tasarlandı.

The Last of Us Part II'de SoundView Stadium WLF'nin ana üssü olarak tasarlandı.

Gerçek hayattaki Lumen Field'in mimarisi, oturma düzeni ve Seattle silueti oyuna birebir yansıtılmış. Oyuncular, Abby'nin 'Seattle Day 1' bölümünde stadyumdan baktığı o ikonik sahneyi dün maç sırasında yeniden yaşadı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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