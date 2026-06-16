Belçika Mısır Maçının Oynandığı Stat The Last of Us Hayranlarının Dikkatinden Kaçmadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 Dünya Kupası'nın önemli statlarından Seattle'daki Lumen Field dün Belçika ile Mısır arasında oynanan grup maçı sayesinde yeniden gündeme oturdu. Karşılaşma 1-1 berabere bitti ancak asıl dikkat çeken olay stadyumun The Last of Us Part II oyunundaki SoundView Stadium ile neredeyse birebir benzerliği oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunseverler, maç yayınlarında stadın geniş açılarından tanıdık manzarayı hemen fark etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Last of Us Part II'de SoundView Stadium WLF'nin ana üssü olarak tasarlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın