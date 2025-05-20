Beklenen Oldu: Tadic'in Eşi Dragana'dan Ayrılık Hamlesi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken Tadic'in eşi Dragana sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle durumu netleştirdi!