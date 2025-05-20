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Beklenen Oldu: Tadic'in Eşi Dragana'dan Ayrılık Hamlesi

Beklenen Oldu: Tadic'in Eşi Dragana'dan Ayrılık Hamlesi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.05.2025 - 22:58

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Sarı-lacivertlilerin Sırp futbolcusu hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken Tadic'in eşi Dragana sosyal medya hesabında yaptığı değişiklikle durumu netleştirdi!

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Tadic'in eşinden transfer haberi

Tadic'in eşinden transfer haberi

2023 yazında Ajax'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Dusan Tadic, eski takımına geri dönüyor. Yıldız futbolcunun eşi ayrılığı ortaya çıkardı.

Dragana Tadic, profil fotoğrafını çocuklarının Ajax formasıyla verdiği pozu yaptı, daha sonra geri adım attı

Dragana Tadic, profil fotoğrafını çocuklarının Ajax formasıyla verdiği pozu yaptı, daha sonra geri adım attı

Tadic'in eşi, sosyal medyayı fazla kullanmasa da resmen transferin habericisi oldu. Yağız Sabuncuoğlu da değişikliği 'malumun ilanı' olarak yorumladı. Sabuncuoğlu, Tadic'in Ajax ile anlaştığını Fenerbahçe'yi beklediğini ifade etmişti.

Farioli görevini bıraktı, transferde engel kalmadı

Farioli görevini bıraktı, transferde engel kalmadı

9 puan fark atmasına rağmen şampiyonluğu PSV'ye kaptıran Ajax'ta teknik direktör Farioli, istifa kararı almıştı. Hollanda basınında Farioli'nin Tadic'i istemediği gündeme getirilmişti. Genç çalıştırıcının takımdan ayrılmasıyla Tadic'in yeni sezonda Ajax'ta olacağı belirtiliyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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