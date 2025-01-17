Bebekler Neden Sürekli Dilini Dışarı Çıkarır?
Bebekler Neden Sürekli Dilini Dışarı Çıkarır?
Bebeklerin dillerini dışarı çıkarması birçok ebeveynin sıkça gözlemlediği ve merak ettiği bir davranış. Peki bu durum normal mi?
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Bebeklerin dilini dışarı çıkarması ebeveynler için kimi zaman sevimli, kimi zamansa merak uyandıran bir davranış. Ancak bu hareket sanıldığı gibi basit bir taklit ya da oyun değil. Peki bu davranışın altında yatan nedenler neler?
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Yenidoğan bebeklerin dünyayı keşfetme şekli büyük oranda ağızları aracılığıyla gerçekleşir. Henüz ellerini tam anlamıyla kontrol edemeyen ve objelere ulaşma konusunda deneyimsiz olan bebekler çevrelerini ağızları ve dilleriyle anlamaya çalışır.
Bebekler doğduklarında kas hareketleri ve algıları zamanla gelişir. Ellerini ve ayaklarını kontrol etmeye başlamadan önce emme refleksi gibi doğuştan gelen refleksler aktif olur.
Anne karnında bile başlayan emme refleksi, bebeğin hayatta kalması için en ilkel ve önemli davranışlardan biridir. Bu nedenle dil ve ağızla ilgili duyular beyinde daha erken gelişir.
Bunların dışında bebeklerin dilini dışarı çıkarmasının diğer nedenleri de bunlar olabilir:
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Doğuştan Gelen Refleksler: Bebekler doğuştan gelen dil itme refleksi sayesinde meme ucunu kavrama ve boğulmayı önleme gibi davranışlar sergiler. Bu refleks özellikle ilk aylarda oldukça aktif olduğu için bebeğin sık sık dilini dışarı çıkarmasına neden olabilir.
Büyük bir dilleri var: Bebeğinizin dili normalden büyükse (makroglossi olarak bilinir), dilini normalden daha fazla dışarı çıkarabilir.
Ağzınızdan nefes alıyor olabilir: Bebeğinizin burun tıkanıklığı veya büyük bademcikleri veya geniz etleri varsa, bunun yerine ağızlarından nefes alabilirler. Bu nedenle de dillerini dışarıya atıyor olabilirler.
Dil çıkarma davranışı genellikle tamamen normaldir ve bebeklerin doğal gelişim sürecinin bir parçasıdır. Ancak bazı durumlarda bu davranış bir sağlık sorununun işareti olabilir. Eğer bebeğinizde bazı anormallikler görüyorsanız doktorunuza görünmekte fayda var.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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